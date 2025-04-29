環境部有淫狼！　指定女同事坐大腿「被害者爆增11人」

▲即使在高鐵等公開場合，李健育仍對女性做出親嘴、擁抱等強制猥褻行為。（AI繪圖Adobe Firefly生成／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

環境部改制前的環保署環境督察總隊總隊長李健育涉嫌利用職務之便，對多名女部屬及外部人員進行性騷擾，前年遭立委踢爆後，同年9月去職，後來台中地檢署查出更多被害人，甚至有強制性交犯行，17日發動搜索約談，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方傳訊多名曾提出申訴的被害人作證，她們被性騷花樣之多，令人不敢想像。李健育出差時，曾在人來人往的高鐵座椅上，握住申訴人C女的手親吻，在住宿房間內對C女又抱又親，見C女坐在辦公椅處理公務時，拉C女胸前或背部的衣服搧風，手伸進C女衣服裡碰觸身體及胸部，或伸入褲內上下其手；還會坐在C女的辦公椅，要C女坐他腿上談公事。

李健育甚至要求C女，除了老公之外，要一心一意對他，還說C女是他的人。即使李在一連串惡行曝光離職後，仍傳訊息表示要回來看C女，令C女身心壓力甚大。

提出申訴的D女則供稱，李健育常提到她胸部「看起來好像蠻大的」，在辦公室內會故意接近，觸碰她臀部、腰部，並親吻額頭、臉頰，或從背後熊抱、用手戳胸部，並在一些場合揶揄她身材比較肉，還語帶輕佻地說：「妳頭髮很香。」

▲環境部前身行政院環境保護署，發生#MeToo事件。

李健育荒淫行徑傳聞已久，甚至有公務員指證，早在李擔任嘉義縣環保局長時就遭檢舉，但最後卻不了了之，轉至中央任職後變本加厲，酒攤幾乎喝到醉，許多署內女性都知道，紛紛對有李在場的飲宴避之唯恐不及。

2021年有名環保署委辦公司女員工遭李健育猥褻，事後還因此接受諮商治療，當時該公司性騷擾申訴處理委員會認定「性騷擾事件成立」，函文環保署，但時任署長的張子敬完全無作為，仍讓李擔任一級主管，後又升任環訓所所長和督察總隊總隊長，一度還要高升改制後的環境管理署長，所幸惡行遭檢舉才未如願。

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