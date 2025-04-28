快訊／普丁宣布自5月8日起停火3天　呼籲烏克蘭也一起

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯總統普丁28日感謝北韓士兵協助俄軍收復庫爾斯克州後，克里姆林宮隨即宣布，俄方將在5月8日零時至5月11日零時停火。克里姆林宮呼籲，烏克蘭方面應效仿俄羅斯，在「偉大的衛國戰爭」（德蘇戰爭）80週年之際一同宣布休戰。

克里姆林宮表示，總統普丁決定，基於人道主義理由，俄羅斯將在勝利80週年休戰期間停止所有作戰行動，若基輔方面在期間內違反停火協議，俄羅斯武裝部隊將做出適當、有效回應。

稍早，俄羅斯總統普丁才發表書面聲明，感謝在庫爾斯克州擊敗烏軍的北韓軍人，此舉符合俄朝去年6月簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》規約與精神，充分根據國際法，積極參與了擊潰入侵俄國領土的基輔政權「新納粹」部隊。

聲明中指出，北韓朋友的行動是出於團結、正義和真正的同志友誼之情。俄方對此表示高度讚賞，並衷心感謝北韓領袖金正恩以及朝鮮全體領導人和人民，「我們對朝鮮軍人的英雄主義、高水準的特種訓練和無私精神表示敬意，他們與俄羅斯軍人並肩作戰。」

聲明強調，俄羅斯人民永遠不會忘記朝鮮特種部隊戰士的功績，「我們將永遠緬懷為俄羅斯和我們共同的自由獻出生命的朝鮮英雄，他們與俄羅斯的戰友同樣值得崇敬。我們相信，在戰場上經過考驗的我們兩國間的友誼、睦鄰友好與合作關係將繼續在各個方向成功和蓬勃地發展。」

德蘇戰爭發生在第二次世界大戰期間，蘇聯方面稱為「偉大的衛國戰爭」，時間從1941年6月22日德國巴巴羅薩行動開始進攻至蘇聯莫斯科，至1945年5月9日德國在柏林向蘇聯無條件投降為止。