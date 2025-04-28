東部觀光升級！秀姑巒溪遊客中心重建開工　估明年12月完工

▲▼東管處在花蓮縣瑞穗鄉舉辦「秀姑巒溪遊客中心重建工程」開工典禮。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

觀光署東部海岸國家風景區管理處27日上午在花蓮縣瑞穗鄉舉辦「秀姑巒溪遊客中心重建工程」開工典禮，邀集地方代表、觀光業者及民眾共襄盛舉，見證東部觀光服務升級的重要時刻。全新遊客中心將串聯山海、融合自然與文化，成為東部旅遊新門戶與示範據點。





典禮由交通部觀光署署長周永暉主持，立法委員、花蓮縣政府代表、地方民意代表、鄉鎮村里長及在地產業界人士踴躍出席，共同祈願工程順利，攜手推動花東地區成為國際觀光新亮點。

[廣告]請繼續往下閱讀...





周永暉署長致詞表示，舊秀姑巒溪遊客中心自啟用以來已逾30年，隨著旅遊型態與遊客服務需求變遷，已無法滿足現代觀光發展，因此東管處啟動重建計畫，重新定位與賦能。他指出，新一代的遊客中心設計理念是「從土地長出來」，強調建築與自然環境的融合，並納入五大核心特色：一、展售在地農特產品，推動地方經濟；二、提供全方位、智慧化的遊客服務；三、規劃沉浸式體驗空間，讓遊客深度認識在地文化與自然生態；四、擴大周邊停車空間，提升便利性；五、打造完善的無障礙與親子友善環境。他期勉未來新中心成為推廣泛舟運動休閒、自然療癒旅遊的基地，為東部注入更多觀光能量，帶動區域永續發展。

▲全新遊客中心將串聯山海、融合自然與文化，將成為東部旅遊新門戶與示範據點。



新建工程預計115年12月完工，將設置遊客服務與行政中心、友善公廁及淋浴設施（含親子與無障礙設施）、餐飲展售空間、自行車租賃站、研習教室及戶外多功能廣場，並結合泛舟、露營、單車等活動推廣，滿足不同旅客需求。未來也將串聯地方產業、社區資源及東部觀光區夥伴，共同打造「泛舟觀光門戶」、「山海旅遊節點」與「在地共榮基地」，全面提升東部旅遊服務品質與能量。