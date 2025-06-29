台中母子空地燒廢棄物起火！兒嚴重燒燙傷轉加護病房

▲大甲區水源路一處民宅空地的廢棄物起火燃燒，造成69歲鄭姓男子全身多處燒燙傷。（圖／台中市消防局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區29日下午發生火警，水源路一處民宅空地的廢棄物起火燃燒，造成69歲鄭姓男子全身多處燒燙傷，站在附近的93歲鄭姓母親無明顯外傷，警消獲報到場將2人送醫救治，其中鄭男目前已轉往加護病房治療。據了解，這對母子當時是在自宅旁燒廢棄物，詳細起火原因由警消進一步釐清。

台中消防局指出，今天下午3時44分接獲報案，水源路某民宅後側空地發生火警，立即派遣第五大隊、大甲分隊等5單位共15車、26人前往搶救。

消防人員到場迅速將火勢撲滅，在現場發現鄭男有多處燒燙傷，意識不清，送往大甲光田醫院救治；另有1名鄭女，無外傷、意識清楚，但保險起見也送光田醫院檢查。

光田醫院表示，鄭男到院時臉部及四肢多處燒燙傷，其中二度燒傷面積約31%，三度燒傷面積約9%，併有急性呼吸衰竭，後續轉本院向上院區燒燙傷加護病房治療。鄭女無大礙，急診室觀察中。

消防初步調查，現場為燃燒雜物及廢棄物，燃燒面積約5平方公尺，起火原因由火調人員分析鑑定。

▲消防初步調查，現場為燃燒雜物及廢棄物，燃燒面積約5平方公尺。（圖／台中市消防局提供）





