逛到一半「熱到全濕透」　妹子驚喊才4月！網推1神物：整個透心涼

▲原PO出門得靠手持風扇散熱。（示意圖／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

「手持風扇越吹越熱是正常的嗎？」一名妹子透露，她屬於超會噴汗的體質，儘管手持小電風扇，逛街不到2小時依舊全身濕透，因此求問過來人都怎麼辦呢？文章曝光後，一票網友大推1神物有用，「推涼感濕巾，高中體育課完都會用很像剛洗完澡」、「衣服找涼感材質的，還要自備涼感濕紙巾去擦身體」。

一名女網友在Dcard哀號，自己是超級多汗體質，每到夏天出門必備手持風扇和一件換洗衣服，否則根本撐不住。日前原PO和朋友逛街，不到2小時全身濕透，只能急衝進百貨廁所換衣服，讓她崩潰直呼「現在不是才4月嗎？如果到正夏7、8月的時候...我是不是乾脆別想出門了？」

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身為超怕熱的原PO也直呼，已經換過無數支手持風扇了，每次吹著吹著都會變熱風，甚至還帶有一苦燒焦味，目前也遲遲找不到滿意的牌子，因此好奇過來人到底該如何是好呢？

文章引發網友討論，「我朋友也是多汗王者，她出門至少帶5件衣服備換，每次都覺得超辛苦，夏天出門感覺回家就有一堆衣服要洗」、「在外面熱風越吹越熱，室內冷氣吹起來才涼快」、「爆汗人+1，只要沒風就瘋狂流汗，夏天在外面也是廚房紙巾臉、脖子擦不停，夏天在火車上有冷氣還是會流汗」。

其他網友則大推1神物，「手持風扇+涼感濕巾，涼感濕巾擦完流汗的地方超涼，雖然可能會有點小刺痛，但加上電風扇整個就是透心涼」、「衣服找涼感材質的，還要自備涼感濕紙巾去擦身體，以及涼感噴霧」、「推涼感濕巾，高中體育課完都會用很像剛洗完澡」。

事實上，電腦周邊配件廠商「Elecom」（エレコム）指出，高溫之下許多民眾會使用手持電風扇，但氣溫超過35度時可能會適得其反。

首先在高溫環境下，手持電風扇吹出的熱風反而會讓人感到不適。其次，在高溫環境下使用手持電風扇，反而會加速皮膚表面的汗水蒸發，一旦水分蒸發，更容易導致中暑。就像是在三溫暖內吹熱風，或是使用熱風的吹風機直接對著皮膚吹一樣。

Elecom建議，在使用手持電風扇時，可以搭配濕毛巾或濕手帕，將毛巾或手帕打溼後，放在脖子等部位，再使用手持電風扇，如此一來便可以利用蒸發冷卻效應降溫。

除此之外，該公司也提醒，如果不小心摔到手持電風扇，需要小心內部電池可能會因此出現損傷，並在使用過程中引起發熱、起火或爆炸等危險。