　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

千萬網友敲碗 IU同款NB BOY系列插畫Tee強勢回歸！夏日主題X多巴胺配色　好看到連柯震東、詹子萱都在穿！

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

▲南韓國民女神IU搶先著用全新NB BOY夏日服飾系列 。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

說到人氣爆棚的穿搭單品，New Balance絕對是頭幾個想到的品牌！從復古跑鞋到潮流聯名款，現在幾乎人腳一雙還不夠，連服飾也在品牌大使IU的超強帶貨力下火遍全台！去年的NB BOY系列首次在台灣發售就掀起一股搶購熱潮，完售後眾多網友敲碗聲不斷，直喊「快點再出啦！」今年NB BOY系列以「City Travel 城市探索」主題強勢回歸，帶來可愛的主題插畫與繽紛配色，濃濃夏日氛圍連國民女神IU李知恩、柯震東與詹子萱等明星都搶著穿！這次全新NB BOY讓台灣粉絲們能一次把IU同款收好收滿，想知道如何搶先入手？快往下看，錯過這波可不知道要再等到何時！

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

▲柯震東與詹子萱紛紛上身，以獨特風格詮釋NB BOY系列魅力。

2025 NB BOY「城市探索」掀潮流新章

「NB BOY系列」主打可愛療癒的插畫風格，與風格同樣甜美溫暖的 國民女神IU超級搭，也讓NB BOY系列一推出便掀起熱潮，圈粉無數；今年以「城市漫遊」與「海灘衝浪」為靈感，推出多款活潑插畫，搭配10組多巴胺配色，瞬間讓人想到夏天和旅行的美好回憶，無論是與朋友出遊或者是跟情人約會，穿上NB BOY夏日序曲即刻展開，每個瞬間都是你們旅途的難忘故事。

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

▲▼分為「城市漫遊」 &「海灘衝浪」兩個系列，邀請大家一同創造夏日美好回憶。

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

這次NB BOY最大亮點，絕對是不可錯過趣味且細膩的手繪插畫！「城市漫遊」系列融合都市休閒與街頭風格的圖案，有漫步街頭的滑板少年，也有拿起地圖與背包探索城市的自由旅人，適合去戶外走走的初夏；「海灘衝浪」系列則邀請大家在海灘上享受陽光與微風輕拂，你可以帶著浪板馳騁於海上，也可以兩人一起在海灘小屋休憩享受夕陽。不論是街頭或是海邊，這些插畫搭上清爽亮眼配色，隨手一穿就是夏日主角、隨時展開夏日的城市漫遊。

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

▲適合去戶外走走的初夏，不論是街頭或是海邊都各有美麗風景。

跟著柯震東、詹子萱漫遊初夏，NB BOY潮T穿出新意

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

除了IU著用引領潮流魅力，NB BOY可愛又吸睛的設計也讓柯震東與詹子萱一見鍾情！柯震東選擇了橘色的 NB BOY T恤，搭配經典牛仔寬褲，亮點色彩瞬間點燃夏日的熱情，而上衣上的海邊小屋圖案更是如同夏日陽光般，為整體造型注入活力，讓人一眼難忘。詹子萱則穿上「城市漫遊」系列的白色T恤，滑板人印花成為亮眼焦點，搭配青春洋溢的單寧短裙，清新又俏皮，展現出輕鬆自在的夏日氛圍。兩人的時尚搭配，完美詮釋了NB BOY的獨特魅力，成為街頭的目光焦點。這個夏天，這樣穿絕對時髦爆表！

NB BOY 2025限時快閃活動&優惠必知情報！

為了慶祝NB BOY系列回歸，New Balance從4/8開始在信義A11 1F與捷運中山站線形公園兩地同時開設期間限定快閃活動！在A11的「NB BOY 夏日樂遊站」不只能搶先買到NB BOY服飾，現場完成任務還可兌換「NB樂遊貼紙」，消費再送「夏日針織袋」與「NB BOY 布章」；而在心中山線形公園打造的夏日遊客中心也同樣展示了NB BOY服飾，還有機會能吃到活動限定的「蜷尾家冰淇淋」！看完上述介紹，是不是心動到不行想入手了？現在就出發到A11快閃店，把NB BOY系列包色帶回家！
▶ ▶NB BOY線上傳送門

詳細活動資訊：
《NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》
活動地點：台北新光三越A11 1F（110台北市信義區松壽路11號）
活動時間：4/8-4/21
活動內容：
・現場展示與販售NB BOY City Travel系列服飾
・加入NB LINE官方帳號好友（https://maac.io/3sQJQ），並完成指定任務，即可獲得「NB 樂遊貼紙」1個。
・購買一件NB BOY T-shirt，即可獲贈夏日針織袋（3款擇1）與NB BOY布章2個。

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

《NB BOY 夏日遊客中心》
活動地點：心中山線形公園（台北捷運中山站4號出口）
活動時間：4/8-4/20 
活動內容： 
・現場展示NB BOY City Travel系列服飾，一同感受繽紛夏日穿搭潮流！ 
・加入NB LINE官方帳號好友（https://maac.io/3sQJQ），並完成指定任務，即可獲得「NB BOY 夏日探索徽章」1個。
・憑New Balance誠品生活南西1F / 新光南西本館8F / 新光南西三館5F門市消費明細，即可兌換<蜷尾家冰淇淋>乙份

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

▲▼New Balance,IU,NB BOY,插畫Tee,夏天,多巴胺,柯震東,詹子萱。（圖／業者提供）

*活動以現場人員解說為主
*活動期間每人贈品不可重複兌換
*贈品有限，贈完為止
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「沒半個人也要播？」電影院員工解惑：這時間才能卡掉
男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半癱軟倒地　送急診才知中風了
國安基金進場前夕　八大官股集中火力買超台積電36.7億元
高雄光電業連續遭竊報警卻被吃案　所長記過拔官...分局長也慘
雨勢「由北往南」炸全台時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

千萬網友敲碗 IU同款NB BOY系列插畫Tee強勢回歸！夏日主題X多巴胺配色　好看到連柯震東、詹子萱都在穿！

【廣編】Bulbs ＆ Roots獲第四屆國際金孕獎　以天然純淨洗護產品榮耀母嬰市場最高肯定

「必勝客X葬送的芙莉蓮」聯名派對盒開賣！限定人物立牌只抽不賣

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

【廣編】福樂跨足冰品！全新推出「福樂Q果優酪雪糕」 7-11、全家限定販售

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市！限時3天送地瓜球、雞腿

7-11支援荷包君！民生用品買1送1　「i珍食」500種選擇限時折扣

木村拓哉訪台！攜手Simply新普利夜酵素掀起夜間代謝風潮　來台搭配夜酵素一覺好眠、期待品味當地美食

肯德基豪撒「3大優惠券」只有1天！青花椒咔啦雞腿堡下殺79元

「生生喝鮮奶」試營運上路！兌領方式一次看　乳糖不耐可換豆漿

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

千萬網友敲碗 IU同款NB BOY系列插畫Tee強勢回歸！夏日主題X多巴胺配色　好看到連柯震東、詹子萱都在穿！

【廣編】Bulbs ＆ Roots獲第四屆國際金孕獎　以天然純淨洗護產品榮耀母嬰市場最高肯定

「必勝客X葬送的芙莉蓮」聯名派對盒開賣！限定人物立牌只抽不賣

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

【廣編】福樂跨足冰品！全新推出「福樂Q果優酪雪糕」 7-11、全家限定販售

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市！限時3天送地瓜球、雞腿

7-11支援荷包君！民生用品買1送1　「i珍食」500種選擇限時折扣

木村拓哉訪台！攜手Simply新普利夜酵素掀起夜間代謝風潮　來台搭配夜酵素一覺好眠、期待品味當地美食

肯德基豪撒「3大優惠券」只有1天！青花椒咔啦雞腿堡下殺79元

「生生喝鮮奶」試營運上路！兌領方式一次看　乳糖不耐可換豆漿

真正「史詩級崩盤」還在路上　黑天鵝經理人：美股最終將暴跌80％

詐騙剉咧等！士檢攜中信銀設「帳戶預警中心」　從源頭攔截不法

朴娜勑才被寶兒無禮挖苦　「突缺席廣播節目」認1.3億豪宅遭竊

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

12強冠軍助攻招生！竹林軟硬式首次雙進全國賽　張立辰猛打賞領勝

威能帝6.1局7K奪勝　桃猿6比3賞悍將4連敗

馬光國小硬聯首秀火力全開！許孟夫7K完投、黃宇成再見安奪勝

北韓士兵跨越兩韓軍事分界線！疑執行偵查誤闖　南韓火速鳴槍警告

INNISFREE攜手崔弟推出超可愛聯名、幻藍小熊代言香水討論度破表

大金龜得主餐廳遭竊　小偷「全套計畫」躲監視器

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

消費熱門新聞

3大披薩速食店最新優惠整理包

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

7-11支援荷包君！民生用品買1送1

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

肯德基豪撒3大優惠限時1天搶

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

「生生喝鮮奶」上路！兌領方式一次看

麥當勞APP本周限定優惠一次看

逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」內行人都在囤貨

拿坡里限時15天買披薩送炸雞！

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市

肯德基比利時鬆餅咔啦雞腿堡4／8回歸

限今天！7-11咖啡「買7送7」

更多熱門

相關新聞

柯震東搶穿「NB BOY」

柯震東搶穿「NB BOY」

New Balance「NB BOY」系列陪伴大家度過盛夏，今年（2025年）也不例外，此次於新光三越台北信義新天地A11打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》，以「CITY TRAVEL 城市探索」為主題。今8日邀請柯震東、新生代女星詹子萱一同演繹話題單品，由於本季以美國波士頓為靈感設計。

柯震東2愛犬過世後首露面！曝「王大陸私下關心」

柯震東2愛犬過世後首露面！曝「王大陸私下關心」

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

IU暖心照顧《苦盡》6歲童星女兒！　母親「收到大禮」致謝：感動到哭⋯

IU暖心照顧《苦盡》6歲童星女兒！　母親「收到大禮」致謝：感動到哭⋯

吃了會快樂還會瘦！營養師激推「多巴胺減重法」

吃了會快樂還會瘦！營養師激推「多巴胺減重法」

關鍵字：

New BalanceIUNB BOY插畫Tee夏天多巴胺柯震東詹子萱

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／國1貨櫃車衝撞施工緩撞車　楊梅交流道全線封閉

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面