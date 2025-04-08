千萬網友敲碗 IU同款NB BOY系列插畫Tee強勢回歸！夏日主題X多巴胺配色　好看到連柯震東、詹子萱都在穿！

▲南韓國民女神IU搶先著用全新NB BOY夏日服飾系列 。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

說到人氣爆棚的穿搭單品，New Balance絕對是頭幾個想到的品牌！從復古跑鞋到潮流聯名款，現在幾乎人腳一雙還不夠，連服飾也在品牌大使IU的超強帶貨力下火遍全台！去年的NB BOY系列首次在台灣發售就掀起一股搶購熱潮，完售後眾多網友敲碗聲不斷，直喊「快點再出啦！」今年NB BOY系列以「City Travel 城市探索」主題強勢回歸，帶來可愛的主題插畫與繽紛配色，濃濃夏日氛圍連國民女神IU李知恩、柯震東與詹子萱等明星都搶著穿！這次全新NB BOY讓台灣粉絲們能一次把IU同款收好收滿，想知道如何搶先入手？快往下看，錯過這波可不知道要再等到何時！

▲柯震東與詹子萱紛紛上身，以獨特風格詮釋NB BOY系列魅力。

2025 NB BOY「城市探索」掀潮流新章

「NB BOY系列」主打可愛療癒的插畫風格，與風格同樣甜美溫暖的 國民女神IU超級搭，也讓NB BOY系列一推出便掀起熱潮，圈粉無數；今年以「城市漫遊」與「海灘衝浪」為靈感，推出多款活潑插畫，搭配10組多巴胺配色，瞬間讓人想到夏天和旅行的美好回憶，無論是與朋友出遊或者是跟情人約會，穿上NB BOY夏日序曲即刻展開，每個瞬間都是你們旅途的難忘故事。

▲▼分為「城市漫遊」 &「海灘衝浪」兩個系列，邀請大家一同創造夏日美好回憶。

這次NB BOY最大亮點，絕對是不可錯過趣味且細膩的手繪插畫！「城市漫遊」系列融合都市休閒與街頭風格的圖案，有漫步街頭的滑板少年，也有拿起地圖與背包探索城市的自由旅人，適合去戶外走走的初夏；「海灘衝浪」系列則邀請大家在海灘上享受陽光與微風輕拂，你可以帶著浪板馳騁於海上，也可以兩人一起在海灘小屋休憩享受夕陽。不論是街頭或是海邊，這些插畫搭上清爽亮眼配色，隨手一穿就是夏日主角、隨時展開夏日的城市漫遊。

▲適合去戶外走走的初夏，不論是街頭或是海邊都各有美麗風景。

跟著柯震東、詹子萱漫遊初夏，NB BOY潮T穿出新意！

除了IU著用引領潮流魅力，NB BOY可愛又吸睛的設計也讓柯震東與詹子萱一見鍾情！柯震東選擇了橘色的 NB BOY T恤，搭配經典牛仔寬褲，亮點色彩瞬間點燃夏日的熱情，而上衣上的海邊小屋圖案更是如同夏日陽光般，為整體造型注入活力，讓人一眼難忘。詹子萱則穿上「城市漫遊」系列的白色T恤，滑板人印花成為亮眼焦點，搭配青春洋溢的單寧短裙，清新又俏皮，展現出輕鬆自在的夏日氛圍。兩人的時尚搭配，完美詮釋了NB BOY的獨特魅力，成為街頭的目光焦點。這個夏天，這樣穿絕對時髦爆表！

NB BOY 2025限時快閃活動&優惠必知情報！

為了慶祝NB BOY系列回歸，New Balance從4/8開始在信義A11 1F與捷運中山站線形公園兩地同時開設期間限定快閃活動！在A11的「NB BOY 夏日樂遊站」不只能搶先買到NB BOY服飾，現場完成任務還可兌換「NB樂遊貼紙」，消費再送「夏日針織袋」與「NB BOY 布章」；而在心中山線形公園打造的夏日遊客中心也同樣展示了NB BOY服飾，還有機會能吃到活動限定的「蜷尾家冰淇淋」！看完上述介紹，是不是心動到不行想入手了？現在就出發到A11快閃店，把NB BOY系列包色帶回家！

▶ ▶NB BOY線上傳送門

詳細活動資訊：

《NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》

活動地點：台北新光三越A11 1F（110台北市信義區松壽路11號）

活動時間：4/8-4/21

活動內容：

・現場展示與販售NB BOY City Travel系列服飾

・加入NB LINE官方帳號好友（https://maac.io/3sQJQ），並完成指定任務，即可獲得「NB 樂遊貼紙」1個。

・購買一件NB BOY T-shirt，即可獲贈夏日針織袋（3款擇1）與NB BOY布章2個。

《NB BOY 夏日遊客中心》

活動地點：心中山線形公園（台北捷運中山站4號出口）

活動時間：4/8-4/20

活動內容：

・現場展示NB BOY City Travel系列服飾，一同感受繽紛夏日穿搭潮流！

・加入NB LINE官方帳號好友（https://maac.io/3sQJQ），並完成指定任務，即可獲得「NB BOY 夏日探索徽章」1個。

・憑New Balance誠品生活南西1F / 新光南西本館8F / 新光南西三館5F門市消費明細，即可兌換<蜷尾家冰淇淋>乙份

*活動以現場人員解說為主

*活動期間每人贈品不可重複兌換

*贈品有限，贈完為止

