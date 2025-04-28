媽要小兒子「買干貝、紅蝦」給大兒子吃！他聽原因傻眼：差點吐血

▲媽媽都會要原PO去好市多買東西。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我聽到差點吐血！」一名男網友發文透露，每次哥哥、大嫂要回家，媽媽都會列清單，要他去好市多買東西，但他實在不解，為什麼哥哥、大嫂回家，就要花他的錢買東西，而他回家，也不見有人買給他過，「我媽真的超級過分！」貼文曝光後，引起討論。

男網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，每次回家，媽媽都會列出一排清單，要他花自己的錢去好市多購物，「我問她買這麼多幹嘛？她說你哥哥、大嫂要回來，我要煮給他們吃」。但他實在不解，哥哥、大嫂回家，為何是花他的錢買東西？

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原PO也透露清單上要買的東西有什麼，包含生食級干貝，好市多特選牛肉燒烤片、天使紅蝦、日本廣島牡蠣，每一樣都很貴，「我回家都沒看過他們花錢給我吃過這些！」因此他向媽媽抗議差別對待，豈料媽媽卻說「他們就沒錢啊」，讓他傻眼，「從那次之後，我媽如果要買給他們吃，我一律不去買」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這樣是有點離譜！而且會養成習慣，以後不買就是你的錯」、「下次回去就借錢，然後天天哭窮」、「很多兄弟姊妹感情不好，就是因為有這樣的父母」、「是我就故意在哥嫂面前把發票拿出來大家」、「他們夫妻沒錢隨便吃就好，要是我，買回來一定列清單給他們看，問是要負擔多少錢」。