女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年！正宮不忍了提告求償

▲傳產老董和女會計到大陸打拼事業，還產下私生子。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家傳統產業的沈姓董座，與妻子婚後育有3名孩子，但董事長卻和公司女會計過從甚密，會計陪著董事長到大陸打拼事業，變成枕邊人，兩人還生下一名孩子，後來董事長返台乾脆把會計和私生子接回家同住，大享齊人之福，正宮在隱忍將近30年後，決定提告女會計求償250萬元。法院審理後，判女會計應賠償30萬元。

判決指出，這名傳產的沈姓老董和老婆是1974年結婚，婚後育有3名子女，老董在1984年招了女會計進公司上班，沒想到兩人卻愈走愈近，發展出男女關係，後來老董到大陸拼事業，也帶著女會計一同前往，兩人還在大陸生下一個孩子。

董事長返台後馬上認領了大陸出生的小孩，還讓小孩、女會計一起搬進家裡，與正宮及正宮的3個小孩同住一個屋簷下，大享「齊人之福」，正宮一開始選擇隱忍，但後來卻覺得女會計「軟土深掘」，還出手操辦正宮小孩子的婚事，儼然把自己當成「女主人」，因此兩人在家裡經常吵架，鬧得雞犬不寧，正宮後來決定「不忍了」，提告女會計侵害配偶權，求償250萬元。

一審法院審理時，女會計辯稱，他和老董、正宮「同居」10多年，正宮早已知曉她和老董的「關係」，早就超過10年的追訴時效，老董家庭失和，是因為正宮及其子女和老董因公司經營理念不同，以及爭奪財產而爆發衝突，與她無關，而且近年來她和老董只是事業上的合作夥伴，沒有男女私情。

法官認為，老董和女會計長年來均確實存在男女交往之情，也逾越朋友間正常社交界線，且仍持續同住中，所產生的損害屬持續不斷，正宮的配偶權損害賠償請求權也應隨損害的發生而漸次開始進行，所以不算消滅時效，因此判女會計應賠償正宮30萬元。

全案上訴後，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，駁回上訴，全案定讞。