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第1次獻給東海大學！蔡明忠回母校開課　自曝「曾指著電視罵名嘴」

▲▼ 蔡明忠回東海開課 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蔡明忠回東海開課。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

身價千億的富邦集團董事長蔡明忠25日回到母校東海大學授課，首度開授正式學分課《反思經營學》。課堂上座無虛席，台下擠滿了學生，就連校長張國恩、管理學院院長王凱立、EMBA主任李成都到場聽課，場面相當熱烈。蔡明忠開場就透露，過去投資高鐵時，有不少名嘴曾喊「絕不搭高鐵」，「我氣到站在電視機前跟他們隔空對罵！」展現了相當真性情的一面。

蔡明忠開場就說，「我很多人生第一次都獻給東海了！」幽默逗趣的語氣，逗得台下學生笑哈哈。他回憶，從建中畢業後首次離開台北，南下就讀東海企管系，到第一次接受名譽博士學位，如今又首次以講座教授身份登上講台。過程中，他也幽默的說，「我會注意誰在滑手機，有沒有認真上課喔！」全場笑聲四起。

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在課堂中，蔡明忠深入分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更坦率回顧過往面對風暴的掙扎與反思。他從1961年富邦產險前身「國泰產險」的創立談起，一路談到台大畢業出國攻讀碩士，1981年返台與父親蔡萬才並肩作戰，1992年創立富邦銀行、2004年創辦momo購物網、投資高鐵案，以及面對本土金融風暴的重創後，成功引資花旗、邁向國際舞台的關鍵轉折，層層鋪陳出一位企業領導者的反思與進化。

▲▼ 蔡明忠回東海開課 。（圖／記者游瓊華翻攝）

蔡明忠坦言，當年與殷琪聯手投標台灣高鐵案，確實錯估台灣資本市場規模，導致團隊承擔高達千億的籌資壓力。「劉泰英那時說我們小孩騎大車，現在回頭看，我四十歲確實還年輕、涉世未深，有很多該反省的地方。」

不過，談及當年外界質疑與媒體風暴時，蔡明忠語出驚人的說，「有些名嘴、政治人物當年信誓旦旦說絕不搭高鐵，現在看他們天天搭！」他笑說，「我記得當年他們在電視上一直批評台灣高鐵，我氣到站在電視機前跟他們隔空對罵，我老婆認為我很無聊，說何必理他們？」所以他現在不看政論節目，「因為信口開河的人實在太多了。」

作為學生眼中掌舵上兆企業，蔡明忠也提醒，現今的企業家政治經濟學的重要性不能只會經營，還要體察政治形勢。他舉美國總統川普掀起的貿易關稅戰為例，，以前商人只要默默耕耘、把本業做好就能賺錢，「但現在，若不理解政治，就無法安穩前行。」

《反思經營學》由富邦集團與東海大學管理學院EMBA合作推出，主題涵蓋公司治理、風險控管、數位轉型、跨域整合與全球視角。學生盛讚這門課「像站在決策者肩膀上看風暴」，是一堂結合理論深度、實戰經驗與人生智慧的「EMBA神課」。

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