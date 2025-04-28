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美麗島民調／46.5%認罷免較能代表民意　高於倒閣重選11.7個百分點

▲▼ 台北市長蔣萬安及國民黨立委現身北檢前抗議 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

▲台北市長蔣萬安日前赴北檢抗議，拋出倒閣議題。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」，引起討論。對此，《美麗島電子報》今（28日）公布最新「4月國政民調」，調查罷免與倒閣民眾態度，有46.5%認為被罷免的立委席次舉辦補選較能代表民意，另有34.8%認為全面重選才代表民意，相差11.7個百分點，可見目前社會氛圍仍以大罷免占上風，倒閣並解散國會的主張較不受青睞。

民眾認為罷免後補選、倒閣重選哪個更代表民意？

根據《美麗島電子報》調查，詢問民眾「賴總統許多次對立法院三讀通過的法案表示不滿，他說『民主的紛爭要用更大的民主來解決』，您認為以下哪一種做法比較能夠代表更大的民意和民主」，結果顯示，34.8%民眾認為是立委全部重選組成新國會、46.5%認為被罷免的立委席次舉辦補選，未明確回答有18.8%。

進一步分析，大致可見愈年輕或學歷愈高的民眾愈認為被罷免的立委席次補選即能代表更大的民意和民主，至於中立民眾35.0%認為是被罷免的立委席次補選、有30.8%認為是立委全部重選組成新國會，可見目前社會氛圍仍以大罷免占上風，倒閣並解散國會的主張較不受青睞。

▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

民眾對國民黨若發動倒閣的態度

針對倒閣議題，詢問民眾「如果國民黨立委現在要對行政院長卓榮泰提出不信任案，您是支持、或不支持倒閣」，結果有43.1%民眾支持，其中17.8%很支持、25.3%還算支持，另有43.2%民眾不支持，其中22.0%很不支持、21.2%有點不支持，可見民眾對於目前應否倒閣的看法非常分歧，未明確回答有13.7%。

▲▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

民眾對罷免連署在校園設攤的態度

針對大罷免浪潮，《美麗島電子報》調查「最近有超過20所學校的學生在校園設置罷免立委的攤位發放和收取連署書，社會上有不同看法，有人認為這是違反選罷法和教育中立原則，也有人認為這是學生的言論自由和公民活動，您比較傾向哪一種看法」，結果顯示，有36.9%認為違反選罷法和教育中立原則、有51.8%認為是學生的言論自由和公民活動，可見多數民眾對此事認知較為寬鬆，未明確回答有11.3%。

另外，交叉分析得見桃竹苗、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，多數認為學生在校園擺攤收發罷免立委連署書是違反選罷法和教育中立原則，而其餘各群民眾則多傾向認為是學生的言論自由和公民活動，尤其不分性別、台北市與中彰投以南、20至39歲、國中與高中及大學以上學歷、泛綠民眾等群，超過半數持此看法，至於中立民眾則有45.2%認為是學生的言論自由和公民活動、34.4%認為此舉違反選罷法和教育中立原則。

▲▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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