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近8成民眾有洗衣烘不乾困擾！Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術是關鍵！速乾低耗能省水又省電

▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲近8成民眾洗衣最怕「曬不乾」！Heat Pump熱泵技術成為新寵，省時省電又守護衣物品質。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

台灣氣候潮濕、晾衣空間有限，衣服洗完卻曬不乾、產生悶味或發霉的困擾，已成多數家庭的日常。根據ETtoday民調雲的《2025年洗衣機使用與偏好調查》調查顯示，有60.9%的受訪者表示「有時困擾，尤其是梅雨季或冬天」，另有17.9%表示「非常困擾」，顯示全台近8成民眾對衣物曬不乾的問題有感，也希望能藉由洗衣機的功能獲得改善。

▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲調查結果顯示，全台近8成民眾對衣物曬不乾的問題有感。▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲調查結果顯示，台灣人使用洗衣機的頻率非常頻繁。

調查亦指出，台灣人使用洗衣機的頻率極高，有98.6%的受訪者每週至少洗衣一次，其中41.0%為一週洗3至4次、33.8%為一週5次以上，反映洗衣機已是家中高頻使用的必要家電。這也意味著洗衣品質與便利性的差異，將直接影響生活效率。

近年消費者對「洗脫烘一體」的需求明顯增加，尤其在潮濕環境下，烘乾功能更成為購買關鍵。此次調查顯示，有89.8%的消費者對搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術的洗衣機表達購買意願，其中37.2%表示「非常有興趣」、52.6%表示「還算有興趣」。

▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，能進行烘乾溫度的控制，不讓衣物縮水變形。

Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，透過壓縮機將空氣加熱後進行65°C低溫除濕烘衣，不僅有效解決衣物不乾、悶味問題，更大幅降低傳統高溫烘衣可能導致的衣物變形或縮水風險。低溫穩定的烘衣方式，能大幅減少纖維受損的機會，讓每次烘乾都能安心使用，無需反覆挑選「哪些能烘、哪些不能烘」。尤其在連日陰雨或冬季濕冷時節，這樣的設計不僅讓洗衣更有效率，也提升日常衣物打理的便利性。

除了烘乾溫度的控制，「除濕」也是這項技術的一大核心優勢。Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術在烘衣過程中會將濕氣有效抽離並集中排出，不讓水氣殘留於洗衣機內部或衣物表面，避免出現回潮、異味或增加細菌滋生風險。尤其在台灣這類高濕度、雨季頻繁的氣候環境下，就算是住公寓、沒有陽台、或衣服只能在室內晾的民眾，也能確保洗好的衣物能夠烘得徹底、乾得透氣、不悶不臭。更重要的是，它不像傳統烘衣機那樣產生熱氣回流，對室內空氣品質的影響也更小，讓整體使用環境更舒適，對有過敏體質、孩童或寵物的家庭尤其友善。

根據調查，消費者對該技術的主要認知包括：不易傷衣（76.7%）、65°C低溫烘乾（52.4%）、節能省電（49.3%）、可撫平皺摺（39.3%）、能節省晾衣時間（35.1%）。顯見此技術正逐漸改變傳統烘衣的印象，成為兼顧衣物保護與節能效率的最佳解方。

▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲根據調查，消費者認為Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，較不容易傷害衣服。

▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲根據調查，消費者選購洗衣機最重視的是要能省水、省電。

而在「選購洗衣機最重視的特點」調查中，70.3%的受訪者將「省水、省電」列為首要條件，其次為低噪音（51.2%）、洗脫烘一體（35.0%）、小體積大容量（33.9%）及避免縮水的烘乾效果（32.0%），顯示消費者對實用效能與日常便利性的高度重視。從市場回應來看，Panasonic除了持續在技術上創新，也在產品設計中對這些使用者需求有明確掌握與對應。

包含日製的NA-LX128B系列機型及台製NA-V170RPH、NA-V150RPH等多款機型，皆搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術、nanoe X健康科技、溫水泡洗淨與美型外觀等高階功能設計。對於需要大量洗衣的家庭、注重生活步調的上班族，或對衣物潔淨與保存特別講究的使用者來說，無論是每天洗孩子的制服、運動後的衣服，還是趁假日清洗較多的衣物，這些功能在日常生活中都能確實發揮作用。從節能效率到衣物護理，再到機身外型與使用彈性，這幾款機型能在實用性與質感之間，滿足不同生活型態的期待。

▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲日製的NA-LX128B系列機型，搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術與nanoe X健康科技，外觀融合日系簡約美學，適合重視洗衣效能與居家風格整合的用戶。

▲▼洗衣,潮濕,Panasonic,Heat Pump,nanoe X,洗衣機,烘衣機。（圖／資料照）

▲台製的NA-V170RPH、NA-V150RPH機型，擁有大容量與Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，強調實用機能與節能效率，適合洗衣量大、注重操作便利與生活節奏的家庭。

在這次的調查中，Panasonic以84.1%的品牌認知度高居首位，接近4成的民眾更將其列為未來購買洗衣機的首選。這樣的結果顯示，Panasonic在消費者心中已具備穩固的品牌印象與信任。從冷氣、冰箱、洗衣機到各類家電產品，Panasonic早已深入台灣家庭的日常生活，成為令人安心的選擇。

近年來，隨著消費者對洗衣機功能的要求越來越全面，不只是洗淨力，更關注節能、省水、靜音、空間效率與烘乾品質等，Panasonic在產品設計上也逐步回應這些使用需求。像是多款搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術、nanoe X健康科技與溫水泡洗淨功能的機型，不僅提升了洗衣效率，也更符合現代家庭在生活節奏與居家品質上的期待。

對消費者而言，好的洗衣機不只是「洗得乾淨」，還要在各種生活情境中派得上用場。從應付雨天無法晾衣的困擾，到希望衣物柔軟不傷纖維，甚至是夜間洗衣也不擾鄰的需求，這些都逐漸成為選購時的重要考量。而在這些關鍵點上，Panasonic作為長年深耕台灣市場的品牌，的確具備一定的市場敏感度與技術基礎，有機會持續成為消費者信賴的選項。

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