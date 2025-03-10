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活氧科技＋高溫洗滌＋活氧槽潔淨！防堵流感季「BOSCH洗衣機」讓病毒無所遁形

▲▼ BOSCH,活氧,洗衣機,病毒,細菌,大腸桿菌,諾羅,上班族,流感,防疫。（圖／擷取自BOSCH官網）

▲擁有「活氧」科技的BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機，經研究顯示能99.99%去除H1N1 A型流感病毒、腸病毒、大腸桿菌、金黃葡萄球菌。（圖／擷取自BOSCH官網，下同）

生活中心／綜合報導

每當流感季節來臨，上班族就會展開各種防護措施，例如口罩戴好戴滿、攜帶酒精乾洗手以及定時補充維生素C，就是希望能夠降低感染風險。但其實這些防堵還不夠，最容易被忽略的破口，莫過於每天穿的衣物！根據研究顯示，H1N1型流感病毒可在衣物上存活數小時至數天，特別是外套、毛衣這些不常清洗的衣物，更可能成為病毒的溫床。現在就檢視一下自己是否有「每天穿同一件外套上下班」、「回家後不立刻更換衣物」甚至「把外出衣物隨意丟在沙發上或床上」，當心這些不經意的習慣已經讓衣物默默成為隱形的「病毒載體」，危害全家人的日常健康。

流感季來襲！小心你的衣物已成「隱形傳染源」
不過現代人工作繁忙，即使意識到衣物清潔的重要性，甚至每天乖乖換洗衣物，也無法確保家中的洗衣機能做到幫衣物徹底清潔、全面消毒等工作。然而擁有嚴謹德國血統的BOSCH注意到這個最根本的問題，催生出擁有專業活氧科技的「BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機」，主打使用者只要把衣物丟進洗衣機，活氧洗衣機就能徹底掃蕩吸附在衣物上的異味與病毒，洗程完成就能擁有真正潔淨的衣物，即使在細菌病毒活躍的期間，也能和全家人遠離流感威脅。

上班族日常3大衛生盲點
就靠BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機一一解決！
盲點1／冬天又不會流汗，衣服外套連穿一週不洗也沒關係吧？
承認吧！你是不是也這麼想？許多上班族往往認為冬天不太容易流汗，加上擔心衣物常常清洗容易損傷材質，所以外套、毛衣穿一整週不洗也沒關係。但事實上，這些衣物每天都會接觸捷運、公車、辦公室座椅等公共環境，一整天下來，衣物外層早已沾滿細菌和病毒，只是人類肉眼看不見而已。因此，穿過的衣物長時間不丟進洗衣機徹底清洗，就等於天天招待病毒回家，增加自己與家人的感染風險。

然而想要徹底殺菌，一定要用熱水和清潔劑嗎？其實不然！想要清潔衣物又擔心過度傷害織物，這種時候就建議可以使用BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機內建的「活氧清新(30分)行程」，光靠注入活氧就能除病毒除臭，包括去除99.99%流感病毒H1N1型。擔心頻繁清洗會變鬆的毛衣、反覆曬乾很費時的大衣外套，透過「活氧」科技就能輕鬆去除惱人病毒。

盲點2／下班回家懶得換衣服，洗澡前就先躺沙發、坐床鋪吧！
許多上班族回到家後習慣直接坐在沙發上，甚至穿著外出的衣服躺在床上滑手機。這樣的行為其實會讓衣物上的病毒殘留在家居環境，影響家人的健康，特別是有小孩或長輩的家庭，更應該注意衣物清潔的重要性。

▲▼ BOSCH,活氧,洗衣機,病毒,細菌,大腸桿菌,諾羅,上班族,流感,防疫。（圖／擷取自BOSCH官網）

▲擁有小孩或長輩的家庭，更應該注意衣物清潔的重要性。

當處在流感與腸胃炎等症狀雙雙夾殺的高峰期，「進家門先換衣」的習慣應該要被好好建立！換下來的衣物如果擔心以活氧清新還不夠，那麼還可以透過更全面的「活氧除菌功能＋混合衣物(60°C)洗衣程序」，以高溫洗滌與活氧科技雙重作用，全力掃蕩99.99%的大腸桿菌與金黃葡萄球菌，確保衣物真正潔淨，把居家的健康防護做到滴水不漏！

盲點3／用洗衣機洗衣服，怎麼可能不乾淨！
過去，人們總以為只要把衣服丟進洗衣機、倒入洗衣精洗一洗，衣物沒有道理不變乾淨。但其實多數細菌和病毒對於低溫環境有較強的耐受性，像是大腸桿菌、金黃葡萄球菌、腸病毒等病菌，如果以一般冷水洗滌，僅只能沖掉表面污垢，難以徹底破壞病菌的細胞結構或抑制繁殖。此外，洗衣機本身也是細菌滋生的溫床，當殘留的洗劑、皮屑、污垢累積在洗衣槽內部，若未定期清潔，洗衣機反而可能成為細菌的孳生地，影響衣物的潔淨效果，甚至造成二次污染。

因此，想要真正洗出乾淨的衣服，首要條件就是確保洗衣機本身是潔淨的！關於這一點，BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機也都事先想好了，特別搭載的「活氧槽潔淨功能」，能自動釋放活氧分子，深入洗衣槽內部，分解並去除殘留的污漬、細菌與霉菌，確保洗衣環境始終清新乾淨。當洗衣機內部環境潔淨無菌，每次洗衣時的水流才不會將污垢和細菌帶回衣物上，讓衣物不僅看起來潔白如新，還能真正遠離病菌，提升家庭防護力！

▲▼ BOSCH,活氧,洗衣機,病毒,細菌,大腸桿菌,諾羅,上班族,流感,防疫。（圖／擷取自BOSCH官網）

▲擁有「活氧槽潔淨功能」的BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機，強調能自動清潔洗衣機內部，防止細菌堆積與滋生。

一機多功能，四季適用！
BOSCH活氧科技讓防疫更輕鬆
總結來說，相較於傳統洗衣機，採用先進洗淨技術的BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機，提供多種高效洗衣模式，致力於讓居家防疫更全面、更透徹！根據CHEARI（2024年）實驗報告，BOSCH ActiveOxygen活氧洗衣機能做到的包括：

1. 活氧清新(30分)行程：主打有效去除99.99% H1N1流感病毒與腸道病毒EV71型，適合不能頻繁水洗的外套、毛衣。
2. 活氧除菌功能＋混合衣物(60°C)：高效去除99.99%大腸桿菌與金黃葡萄球菌，適合任何季節的日常衣物。
3. 活氧槽潔淨功能：自動清潔洗衣機內部，防止細菌堆積與滋生，在清洗髒衣物的同時，確保洗衣環境的潔凈！

最後，專家也建議如果無法天天換洗衣物，做到以下2點，也能幫家人鞏固健康堡壘。第一點是，外套毛衣最好2～3天就清洗一次，避免病毒累積；二是回家後立即更換衣物，減少家居環境的污染風險。目前有入手洗衣機需求的民眾，也可選擇像BOSCH這樣擁有活氧科技的洗衣機，透過高效去除流感病毒與細菌，確保衣物真正潔淨，才能讓自己與家人安心度過流感季！

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