▲ Panasonic春季智慧家電新品發表，陳明珠搶先體驗AI高效生活。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

Panasonic於今春舉辦智慧家電新品體驗會，延續「Live Your Best」精神，推出多款結合 AI 科技的家電，提升現代家庭的便利與美學。知名主持人陳明珠在現場體驗並分享搬新家時對新品的高度肯定，認為Panasonic家電兼具美觀與實用，為新居增添療癒氛圍。

▲▼融合現代舞展演，Panasonic今春發表AI智慧家電，陳明珠體驗後盛讚新品兼具美感與實用。。（圖／記者謝盛帆攝）

今年Panasonic以「Ai 你的美好生活」為主軸，發表多款智慧家電，強調效率與環保並進，讓消費者能將更多時間留給家人與自我。現場展演融合現代舞，展現科技與生活美學的結合。

在個人護理方面，Panasonic推出 AI 智慧6枚刃電鬍刀，重新定義男士刮鬍體驗。全新升級的 LAMDASH AI 智慧感應技術，可即時偵測鬍鬚濃密度，自動調整最適合的刮鬍力道；LED光彩指示燈以多樣燈色呈現來對應不同的刮鬍需求。刀頭部分承襲日本頂級工藝，搭載「新．極薄深剃刀刃」，擴大孔洞覆蓋範圍，剃淨效率提升50%。每分鐘14,000轉的極速線性馬達，輕鬆應對濃密粗硬鬍鬚，搭配 USB Type-C 充電設計，無論居家或出行都能保持俐落形象。

▲▼Panasonic推出AI智慧6枚刃電鬍刀，融合LAMDASH AI即時感應與日本工藝刀刃，搭配LED燈與USB-C充電，全面升級男士刮鬍體驗。（圖／記者謝盛帆攝）

在快節奏的現代生活中，烹飪也可以更簡單高效！全新Panasonic IH調理爐搭載3200W大火力與光火力感應控溫科技，不僅加熱快速且精準控溫。透過IR Sensor即時感測鍋具溫度，自動調節熱能，精準掌控煎、煮、炒、炸料理火候；結合最新AI-ECONAVI智慧節能科技，不僅高效烹調，亦兼顧省電與安全。全新機型採用觸控面板與全平面玻璃爐面，操作直覺、清潔容易；無明火設計大幅減少油煙，並搭配防乾燒與過熱保護，讓烹飪更安心。

▲▼Panasonic全新IH調理爐以3200W大火力結合AI控溫與節能科技，實現快速、省電又安心的智慧烹飪體驗。（圖／記者謝盛帆攝）

而餐後的清潔工作則放心交給Panasonic獨嵌式洗碗機，「洗、淨、烘、存」一機搞定。擁有 AI 專業智能洗，以720°龍捲渦流與72°C高溫洗淨技術，有效去除碗盤油污；獨立熱循環烘乾與去殘水系統，無需開門即可烘乾不回潮，抑制細菌與異味產生，實現7天長效淨存。靈活機身適合獨立或嵌入安裝，輕鬆融入多樣化廚房空間。

▲▼餐後清潔交給Panasonic獨嵌式洗碗機，AI智能洗淨搭配高溫烘乾與長效淨存，打造省力又衛生的廚房新日常。（圖／記者謝盛帆攝）

全新日本製廚餘機，結合溫風乾燥技術與獨家螺旋攪拌設計，有效將廚餘壓縮至原體積的七分之一，大幅減少垃圾量與處理負擔。白金觸媒除臭技術，無需替換耗材即可長效抑味、杜絕果蠅與細菌滋生，維持清新廚房空間；6公升大容量設計，單次可處理最多2公斤廚餘，處理效率大幅升級。經處理後的殘渣可直接丟棄，亦可作為有機肥料再利用，實現綠色生活，讓永續循環不再只是口號，而是人人都能輕鬆實踐的生活方式。

▲▼全新日本製廚餘機透過溫風乾燥與螺旋攪拌設計，有效減容除臭、處理高效，讓綠色生活在廚房日常中輕鬆實踐。（圖／記者謝盛帆攝）

Panasonic台灣銷售公司總經理張天來表示：「Panasonic 透過『Ai(愛)你的美好生活』，傳達科技不只是便利的技術，更是貼近人心、實現理想生活的關鍵。今年 Panasonic 推出多款結 合智慧科技應用的家電，讓消費者的每個生活片刻更高效、便利，將 寶貴的時間留給家人和自己，一步步實現理想中的美好生活。」

▲Panasonic台灣銷售公司總經理張天來 。（圖／Panasonic提供）

Panasonic今年的新品不僅提升居家體驗，更兼顧綠色永續。張天來強調，「今年 Panasonic 新商品，不只升級消費者的居家體驗、同時兼顧綠色永續的實踐。」IH調理爐、AI電鬍刀、廚餘機等皆以節能環保為核心，協助消費者打造高效、健康、永續的理想生活空間。並持續以創新科技，推動智慧家電進化，讓「Live Your Best」不只是品牌口號，更是每個人都能實現的生活方式。