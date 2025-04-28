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終結洗衣輪迴！KEN爸親測高CP值洗衣機　19公斤大容量衣服、床單一次洗完超省事

KEN爸日常,直立式溫水洗衣機,Panasonic,Panasonic洗衣機,洗衣神器,洗衣服,家事,家務,爸媽救星,大容量（圖／翻攝自KEN爸IG）

▲身為家中有兩個小男生的KEN爸，每天要面對一大堆衣物等待清洗，「大容量」成為了他選擇洗衣機的關鍵。（圖／翻攝自KEN爸IG，以下同）

消費中心／綜合報導

對有小孩的家庭來說，「衣服怎麼這麼快又髒了！」幾乎是爸媽每天都會冒出來的心聲。經常在社群平台上分享親子日常的KEN爸就有深刻感觸，家中有兩個正值活潑好動年紀的小男生，常常放學回家後，衣服、褲子總是髒兮兮，讓洗衣已不只是例行公事，更像是一場無止盡的家務挑戰，他坦言，「常常一看到就頭痛」，尤其家裡有四口人，衣物量實在驚人，三天兩頭洗衣服已是常態，如何兼顧潔淨效果與省力效率，他不禁吶喊「真的很需要一台給力的大容量洗衣機！」

家庭成員多、洗衣量大　「大容量」成為日常所需
家庭成員一多，洗衣頻率自然隨之增加，對於KEN爸一家而言，「洗衣」幾乎已成為家務清單上的常駐項目，兩個孩子一天下來的活動量驚人，衣物不僅換得快，也髒得快，再加上一家四口每日的生活所需，光是衣服、床單與毛巾的清洗，就足以讓人分身乏術，一週總要洗好幾輪，要是洗衣機容量不夠，根本應付不了堆積如山的髒衣物。

在生活忙碌之際，為了不讓洗衣變成壓力來源，不再看著洗衣籃只能苦笑，KEN爸開始思考如何挑選一台能真正減輕家務負擔的「洗衣神器」，最後選擇了Panasonic直立式溫水洗衣機NA-V190NMS作為家中的洗衣主力，吸引他的，正是「19公斤大容量」這項高CP值優勢，衣服不必分批清洗，全家人的衣物一次全洗完，大大節省時間與精力，KEN爸對此滿意直呼「大容量才是王道」。對於有效率的終結洗衣輪迴，他笑說，「這台洗衣機真的幫我省了很多力氣，洗衣不再是苦差事，反而有種療癒感」。

KEN爸日常,直立式溫水洗衣機,Panasonic,Panasonic洗衣機,洗衣神器,洗衣服,家事,家務,爸媽救星,大容量（圖／翻攝自KEN爸IG）

▲在生活忙碌之際，KEN爸發現，19公斤大容量的洗衣機一次解決全家人的大量洗衣需求。

智慧科技與潔淨力兼備　洗得乾淨又安心
洗衣機選得好、家事做得巧！Panasonic直立式溫水洗衣機NA-V190NMS不僅擁有足夠應付家庭使用的大容量，還能自動調整到最省水電的模式，避免不必要的浪費，更配備了多項人性化的貼心設計，其中最讓人省心的是「AI智慧偵測＋洗劑量自動精準投入」，不用自己動手量取洗劑，也不用煩惱要倒多少，只需一次將洗劑投入儲存槽，每次洗衣時，AI智能就會自動偵測衣物量，自動投入剛剛好的洗劑量，用量精準不殘留，洗劑剩餘量也清楚看得見，操作直覺簡便，洗衣更容易上手，又能減少洗衣精、柔軟精等瓶瓶罐罐堆滿洗衣間，讓空間更顯整潔清爽。

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▲▼每次洗衣時，不用再自己動手量洗劑要倒多少，AI智慧偵測＋洗劑量自動精準投入，可以避免浪費並確保潔淨效果。

KEN爸日常,直立式溫水洗衣機,Panasonic,Panasonic洗衣機,洗衣神器,洗衣服,家事,家務,爸媽救星,大容量（圖／翻攝自KEN爸IG）

在清潔效能方面，雙渦輪強淨水流搭配立體扇葉設計，提升洗淨力，徹底清除衣物上的污漬，還可選擇不同水溫清洗，解決各種洗衣困擾，例如40℃溫泡洗，長時間浸泡在約40°C溫水中，能活化洗劑酵素，深層去垢；也有約 30°C、40°C、60°C 的溫水洗程，有效去除汗漬、油垢，洗衣同時抗菌、除蟎，有效去除異味，適合清洗嬰幼兒衣物。同時搭配nanoAg抗菌銀離子技術，洗衣過程中釋放銀離子，深入衣物纖維形成抗菌保護膜，經SGS測試可有效抑制腸病毒、金黃色葡萄球菌、莫拉氏菌、黑黴等多種細菌，抗菌持續72小時，維持衣物清潔。

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▲洗衣機提供溫水洗＋nanoAg抗菌銀離子，特別適合小孩衣物的清洗，洗得乾淨又安心，給爸媽更多的安心。

洗衣後自動清潔洗衣槽功能，可定期進行約 30°C 的溫水槽洗淨，防止黴菌滋生，確保洗衣環境衛生。此外，透過 Panasonic 的IoT智慧聯網操控，隨時隨地皆可遠端控制洗衣機，包括啟動洗衣、設定洗程、延後晾衣等功能，提升使用便利性，家務處理更具彈性。

KEN爸日常,直立式溫水洗衣機,Panasonic,Panasonic洗衣機,洗衣神器,洗衣服,家事,家務,爸媽救星,大容量（圖／翻攝自KEN爸IG）

▲洗衣機操作便捷，小孩也能輕鬆動手幫忙洗衣做家事。

對KEN爸而言，過去總覺得洗衣是家務清單中讓人頭疼的一環，如今卻成了能稍作喘息的片刻時光。一台真正理解家庭需求的洗衣機，讓洗衣日常不再費力，還能徹底潔淨，看著孩子穿上乾淨舒適的衣物，爸媽安心，全家都開心。除了把家務變得簡單，選對洗衣好幫手為時間管理給了強力後援，生活也多了餘裕，從容應對每一天，把更多寶貴時光留給家人，也留給自己。

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