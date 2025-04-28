美中關稅戰有出路？　美財長：中國會「撐不下去」被迫妥協

▲ 美國財政部長貝森特。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）鬆口表示，美中關稅談判「有出路」。儘管中方否認雙方正進行談判，貝森特仍認為，高額關稅會讓中國企業「撐不下去」，最終不得不尋求緩解，但完整貿易協議可能需要數月時間。

貝森特27日登上美媒ABC節目透露，他上周在華府出席國際貨幣基金（IMF）會議期間，與中國官員就金融穩定及全球經濟預警等傳統議題進行交流，但不確定總統川普是否與中國國家主席習近平直接對話。

川普25日受訪聲稱美中正在進行關稅談判，並在赴羅馬出席前教宗方濟各葬禮途中再度強調。但中國外交部隨後駁斥，稱美方「應停止製造混亂」；外長王毅隔天更直言，「個別國家堅持本國優先，大搞霸凌式施壓、脅迫式交易，無端挑起貿易戰，其極端利己主義暴露無遺」。

美中雙方各說各話，貝森特對此則指出，中方否認談判是為應對國內輿論壓力，「中國人會發現，他們的業務難以承受這種高額關稅」，未來將不得不尋求緩解措施。他也透露，「我認為我們可以就正在談判中的17或18項重要貿易協議達成原則性協議」，但完整貿易協議恐怕耗時數月。

貝森特提到，與其他貿易夥伴的談判正取得進展，「其中部分進展很順利，尤其是與亞洲國家的談判」，聲稱川普的談判策略運用「戰略性不確定性」，藉此提高美方談判籌碼，大讚川普在創造談判槓桿上無人能及。

此外，美國農業部長羅琳絲（Brooke Rollins）27日表示，美方每天就關稅問題與中國等近百個國家對話，若貿易戰持續導致農產品出口受挫，政府準備向農民提供紓困。