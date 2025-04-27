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摩斯漢堡初夏新菜單來了！有咖哩烤雞堡、辣味肉醬薯條

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡換上初夏新菜單。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「摩斯漢堡」宣布換上初夏新菜單，以消暑鮮果、開胃咖哩入菜打造一系列辛香開胃的特色主餐、副餐、飲品，像是有咖哩烤雞堡、香吉士蒟蒻冰茶、辣味摩斯肉醬薯條等，4月28日起於全門市上市，並於APP祭出多項限量優惠。

摩斯推出一系列夏季新品，主餐部分有「咖哩烤雞堡」，使用帶皮雞腿肉以特調醬汁醃漬入味進行烘烤，再淋上以番茄、洋蔥、紅蘿蔔、芒果與咖哩香料熬煮而成的芒果咖哩醬，搭配台灣新鮮香菜，開胃又好吃，售價110元。

「咖哩炸肉餅珍珠堡」則嚴選台灣豬前腿絞肉，以洋蔥、雞蛋與咖哩粉調味後裹上特製漿粉，炸製成黃金豬肉餅，搭配青生菜與爽口高麗菜絲夾入超級大麥米飯中，最後澆淋上特製咖哩醬，香氣十足，售價120元。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲早餐有全新「鱈魚三明治」。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲點心推出全新辣味摩斯肉醬薯條。

早餐系列推出「鱈魚三明治」，此次選擇法國小麥粉製作麵糰，加入黃金亞麻籽與玄米，打造口感鬆軟且帶有堅果香的亞麻玄米吐司，搭配裹上特製日式風味裏漿的狹鱈魚，佐以新鮮萵苣、滑嫩雞蛋沙拉層層堆疊。

點心則有全新「辣味摩斯肉醬薯條」，選用美國進口馬鈴薯油炸金黃酥脆，再淋上經典肉醬，接著放上美乃滋及嗆辣墨西哥辣椒片增添口感，售價75元。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲飲品以經典紅茶分包搭配橙果汁、哈蜜瓜果泥的組合。

飲品部分包括以熱銷經典紅茶為基底搭配台灣花東地區晚崙西亞橙果汁、哈蜜瓜果泥，再加入Q彈蒟蒻球的清爽「香吉士蒟蒻冰茶」、「哈密瓜蒟蒻冰茶」，以及以氣泡飲料作基底「香吉士蘇打」、「哈密瓜蘇打」，4款飲品售價皆為75元。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲咖啡推出「冰橙咖啡」。

咖啡則推出果香四溢的「冰橙咖啡」，採用100%雨林聯盟認證咖啡豆，精選瓜地馬拉、哥倫比亞咖啡豆，完美保留黑可可調性、帶有細緻核果香氣與烤焦糖尾韻，再加入台灣花東地區的晚崙西亞橙原汁調和風味，單杯售價75元。以上新品4月28起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，即日起至5月31日MOS Order APP「安心取溫馨送」推出「摩斯貝果及大杯冰紅茶3組」優惠價180元，限量2000組；4月28日至5月31日加碼推「咖哩炸肉餅珍珠堡、哈密瓜蘇打或哈密瓜蒟蒻冰茶2組」優惠價338元，限量2000組、「咖哩烤雞堡、哈密瓜蘇打或哈密瓜蒟蒻冰茶2組」優惠價318元，限量2000組、「香吉士或哈密瓜系列飲品（含蒟蒻冰茶及蘇打）買4送2」優惠價300元，限量1000組、「冰橙咖啡買4送2」優惠價300元，限量1000組。

▲▼德州美墨炸雞推出全新「美式辣味炸雞」、「雪花起司搖搖卷卷薯條」。（圖／業者提供）

▲▼德州美墨炸雞推出2款新品。

▲▼德州美墨炸雞推出全新「美式辣味炸雞」、「雪花起司搖搖卷卷薯條」。（圖／業者提供）

另，美式炸雞品牌「德州美墨炸雞」近日也推出2款新品，「美式辣味炸雞」選用國產雞腿排以特製辣粉醃製數小時後下鍋油炸，每一口都能吃到香辣又帶有多汁的口感；「雪花起司搖搖卷卷薯條」則首度將卷卷薯條加入巧達起司粉，口感鹹香好吃，至5月31日前美式辣味炸雞（6塊）可享優惠價360元、雪花起司搖搖卷卷薯條95元。

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