531萬元房子4年後「只值178萬」　陸業主心寒：被開發商背叛了

▲江西南昌江鈴時代城目前參考均價4388元／㎡（約台幣1.9萬元）。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江西南昌江鈴時代城近日被曝房價大降，曾售價1.2萬元／㎡（人民幣，下同，約台幣5.3萬元），目前參考均價僅4388元／㎡（約台幣1.9萬元），令不少老業主心寒直呼，感覺被開發商背叛了。

據《九派新聞》報導，該樓盤於2021年9月開盤，位於紅谷灘九龍湖新城。一名業主王太太表示，他們家2022年購置了該社區的三室兩廳，共119萬（約台幣531萬元），「沒想到最近只值40萬（約台幣178萬元）了，相當於打了4折，剩下的房貸還有70萬，就算現在能賣出去，我還得再另外花30萬。」

▲王太太無奈說道，就算現在脫手，也要倒貼人民幣30萬元。（示意圖／CFP）

社區售樓部的一位工作人員表示，該樓盤為國企開發，最後100套房降價清盤，要開發下一個項目了，目前賣得很快，「老業主鬧的話，那不是證明新買的撿漏了嘛！」

對此，河南澤槿律師事務所主任認為，「開發商為拉回資金，促進消費，而以團購名義大幅降價銷售，符合市場中的常見策略，這在一定程度上，是常見的商業行為。

有網友感慨，「南昌的房價在一二線城市當中屬於偏低的，上面說的這個情況，雖然下跌幅度大，但好在總價不算太大，還有更多總價高的一二線城市的房價，腰斬之後，業主損失更為慘重」、「說穿了就是，有些地方沒升值潛力的房子泡沫爆了，說好聽點，都是別人撿剩的，說不好聽再不降價，連韭菜根都割不到」。