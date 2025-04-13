台股崩盤害「蛋蛋」遭殃？泌尿醫揭結紮男暴增：有人喊捐精賣包皮

▲台股跌勢讓投資人哀鴻遍野，也引發一波「結紮潮」。（圖／記者李佳蓉攝）

記者閔文昱／綜合報導

台股受美國關稅政策影響，近期出現劇烈震盪，股市大幅下跌，導致投資人哀鴻遍野。對此，泌尿科醫師呂謹亨透露，近期到診間要求做結紮手術的男性增加，讓他聯想到一項多年前的研究，內容便指出經濟狀況會影響人們的生育選擇，尤其是男性在景氣差時更傾向進行結紮手術。

呂謹亨在臉書粉專提到，2014年發表於《泌尿學雜誌》的一項研究分析了2001年至2011年間的數據，發現男性輸精管結紮術的施行頻率與失業率呈正相關，而與個人收入呈負相關，在經濟不景氣期間，更多男性選擇永久性的避孕方式；同時，輸精管重接手術的頻率與失業率呈負相關，與個人收入呈正相關，反映出經濟好轉時，男性更願意恢復生育能力。

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▲受美國關稅政策影響，台股一度暴跌。（示意圖／資料照）

呂謹亨指出，經濟壓力同樣可能影響女性選擇永久性避孕方式，但由於女性結紮手術費用高、恢復期長、傷口大，而男性結紮手術費用較低，風險較小，且只需局部麻醉，因此許多夫妻在面臨選擇時，會傾向讓男方進行手術。

同樣看見這波「結紮潮」現象的，還有泌尿科醫師戴定恩。他透露，清明連假後首日門診，就有患者詢問是否可以捐精或賣包皮換取營養金，「今天的台股一片綠油油，不賣點什麼都快沒飯吃了！」讓他聽了相當傻眼。

兩位醫師也提醒，無論是選擇避孕還是恢復生育，每項決定都應經過審慎思考，不宜因短期經濟變動而貿然行動。呂謹亨更比喻，「股市就像人生，總有起伏，唯有穩健長期經營，才走得遠也活得好。」在經濟動盪下，不僅投資需理性，對未來人生規劃更需謹慎為之。