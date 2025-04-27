台人「最熟悉的味道」竟能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

▲基因醫師張家銘表示，薄荷不僅能帶來量感舒適，還能活化神經與免疫系統，降低大腦發炎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

基因醫師張家銘近日於臉書發文指出，台灣人熟悉的薄荷不僅帶來涼感舒適，更藏有強大健康效益。研究發現，薄荷醇能活化神經與免疫系統、降低大腦發炎，進而提升記憶力與認知功能。張家銘建議，民眾可透過每日短暫吸聞薄荷香氣，簡單自癒，長期有助於維護大腦與全身健康。

張家銘說明，薄荷中關鍵成分「薄荷醇」（Menthol）能刺激嗅覺系統，迅速啟動大腦及免疫細胞反應。正常嗅覺功能猶如一條直通健康的「高速公路」，能強化訊息處理速度與身體防禦力。相反地，嗅覺受損則可能連帶影響記憶力與免疫功能。

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此外，薄荷醇可開啟細胞內的冷感受器TRPM8，引發鈣離子訊號，促使神經與免疫細胞更靈活高效。這樣的「涼感訊號」不僅止於感官層面，更直接強化身體內部的協調與保護能力。

張家銘引述2023年發表於《Frontiers in Immunology》的研究指出，小鼠經長期吸入薄荷醇後，大腦中與發炎、認知退化相關的激素IL-1β與IL-6顯著下降，記憶表現也明顯改善。此研究結果顯示，日常薄荷吸聞有助於減緩大腦老化與失智症風險。

除了大腦效益，薄荷醇對口腔健康亦有助益。它能破壞引發蛀牙的變異鏈球菌生物膜，減少細菌滋生，進一步降低全身慢性發炎，間接保護大腦健康。

為了日常保健，張家銘建議，每日可安排10至15分鐘的「薄荷時間」，如種植薄荷、輕揉葉片吸氣，或使用天然薄荷精油擴香。這樣簡單的小儀式，不僅促進情緒放鬆，也像是為大腦與免疫系統進行日常保養。

張家銘最後強調，真正的健康來自日積月累的自我照顧。薄荷療法看似微小，卻能在潛移默化中為身體打下堅實基礎，是值得培養的生活習慣。