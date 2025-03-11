饒慶鈴視察南迴災後復建工程　把握汛期前黃金期完成防洪整備

▲台東縣長饒慶鈴視察南迴災後復建工程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴11日率領縣府建設處長蔡勝雄及團隊，前往南迴線文里溪、太麻里溪及東64線3K+170~3K+270道路下邊坡堤防災害復建工程進行視察，確保工程順利推進，並落實防洪整備工作。饒慶鈴表示，感謝中央挹注清疏經費並協調土石堆置地點，鄉親關心的東64線災害復建工程預計於10月恢復路面通行。

饒慶鈴視察時肯定施工團隊的努力，並感謝金峰鄉民在交通不便期間的體諒與支持。她強調，施工期間將規劃替代道路，以確保居民通行便利，減少交通衝擊。由於南迴地區地勢陡峭，上游集水區因地震影響導致土石鬆動，颱風期間極易引發災害，因此防洪與復建工作刻不容緩。縣府將持續監控工程進度，全力推動防洪與復建措施，務求在汛期前完成整備，確保縣民生命財產安全。

縣府建設處表示，南迴地區歷經921地震、莫拉克風災及近年凱米、山陀兒颱風影響，導致河道土石鬆動與嚴重淤積，影響通洪能力。縣府每年編列約1億元進行常態河川維護，並額外動用災準金3,700萬元，優先搶修太麻里溪及太平溪急要河段，目標於汛期前完成40萬立方公尺土石清理，以降低洪水衝擊。

此次清疏工程同步採取跨域整合策略，將疏濬土石運至海岸保安林區養灘，不僅提升河道通洪功能、減緩海岸侵蝕，也能作為防風造林基地，形成更完善的防災生態系統。中央專案補助經費3.2億元，目前標案已進入工程招標階段，預計3月中下旬陸續開標。

針對文里溪堤防受損部分，縣府依據治理計畫，規劃自北新橋上游300公尺至出海口辦理復建工程，並計畫疏濬24萬立方公尺土石至海岸養灘。該工程除恢復河川防洪能力外，也將增設水防道路，平時作為地方通行道路，汛期則作為防汛搶險通道。目前已完成中央審查意見修正，並進入發包作業，預計3月17日開標。

東64線3K+170~3K+270道路下邊坡堤防災害復建工程為金峰鄉嘉蘭村重要對外道路，長期受太麻里溪沖刷，112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風導致下邊坡土方鬆動，113年9月山陀兒颱風更造成全線崩坍。災害發生後，縣府立即搶通單線雙向通車，並成功爭取工程會核定8,715萬元復建經費，目前工程進展順利，預計114年10月完工。

饒慶鈴感謝中央挹注清疏經費，提供台東穩定的防洪資源，也感謝農業部林業及自然保育署台東分署協助海岸養灘計畫，讓防災工程得以順利推動。未來，縣府將持續與中央單位協調，積極爭取資源投入，確保地方基礎建設與防災韌性同步提升，為縣民打造更安全的生活環境。

▲台東縣長饒慶鈴視察南迴災後復建工程。（圖／記者楊漢聲翻攝）