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猶如颱風狂掃　她見一幕驚喊「史詩級風災」！3縣市今小心雷雨

網搜小組／劉維榛報導 

從昨（19日）到今天，北台灣不少民眾被突如其來的暴雨，紛紛嚇得不知所措。一名網友透露，昨晚他在三重三和觀光夜市的路口，直擊猶如颱風狂掃的畫面，可見民眾拿著傘已呈現45度要遮雨，未料全身還是慘溼一片，讓原PO形容根本是「史詩級風災」。

一名網友在Threads表示，昨天晚上10點45分左右，他在新北三重區三和觀光夜市街口直擊「史詩級風災」畫面，儘管路人都撐著傘遮雨，傘面更呈現45度，依舊被淋得整身溼答答。

底下不少網友回應，「那個風根本颱風」、「好消息是我有帶雨傘，壞消息是帶了個寂寞」、「莫名的，讓我都覺得颱風過境」、「我都往前撐傘了，褲子還是可以全溼...厲害吧」、「9點多在夜市裡面，開始飄雨我們就撤了，剛回到家不到5分鐘就開始狂風暴雨了」。原PO也直呼，「重新路根本變成大型風洞」。

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天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早指出，桃園、新竹、苗栗民眾注意，受到海峽雷雨帶及午後對流發展影響，今下午有一波雷雨，請注意瞬間大雨、雷擊、強風等劇烈天氣發生。

▼民眾撐傘仍敵不了暴雨狂襲。（圖／nalydii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／nalydii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

►本文獲原PO授權

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