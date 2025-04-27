「插點滴針開會」爆紅！陸網紅官員不到一年被「雙開」

▲朱是西因插點滴針開會爆紅，但也被許多人認為是在作秀。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸南陽市前市委書記朱是西曾因手上插著點滴針頭開會而爆紅，不料，卻在去年驚傳落馬。河南省紀委監委27日通報，朱是西因嚴重違紀違法，已被開除黨籍和公職（雙開）。

根據陸媒報導，朱是西早年在河南中醫學院學中醫，後進入鄭州第一鋼廠團委工作，1993年調入共青團河南省鄭州市委後，5年升至市委副書記。此後，他曾任滎陽市委宣傳部部長、登封市委副書記、嵩山風景名勝區管理委員會主任、鄭州市二七區區長、鄭州市副市長等職，2017年成為駐馬店市市長。2021年7月，朱是西獲任南陽市委書記。

朱是西當上南陽市委書記之後，就因高調的言行經常受到媒體關注，成為大陸罕見的網紅官員。2022年「五一」假期時，朱是西曾帶隊徒步考察南陽夜市經濟，他還走進臨街一家服裝店，買了一件印有「熱愛中國」字樣的T恤，以實際行動支持夜市經濟發展。

▼朱是西已被雙開。（圖／翻攝微博）

2023年1月7日，在當地人代會閉幕會上，朱是西一番「南陽掙錢襄陽花」的發言在網上引起熱議，他還說，「這兩天，不斷有人發簡訊、微信，提及襄陽華僑城給南陽人民的一封信，還打出題目、口號，『南陽掙錢，襄陽消費』我們應當感到羞恥。」

2023年10月，南陽市「迷笛音樂節」發生樂迷物品被偷事件，朱是西在開幕當天，特別穿著紅色志願服，到南陽火車站歡迎來自各地的樂迷，並送上紀念品，稱將盡最大努力做好服務。

但真正令他爆紅的，還是2024年初的一場會議，朱是西被媒體拍到，手上帶著剛輸完點滴的「留置針」開會。

但爆紅沒多久，朱是西就在2024年5月於任上被查落馬。河南省紀委監委在「雙開」通報中稱，經查，朱是西喪失理想信念，背棄初心使命，官迷心竅、利令智昏，結交政治騙子，搞勞民傷財的「政績工程」，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，在交通方面謀求特殊待遇，違規配備、使用公務車輛；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金、消費卡，在單位報銷應由本人支付的費用，搞權色交易。

通報中更指出，朱是西被指漠視群眾利益，亂作為，損害群眾利益；濫用職權，違規干預和插手司法活動；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、工作調整等方面謀取利益，非法收受巨額財物。