點滴打一半四肢癱軟！10月大女嬰「窒息身亡」　母含淚還原時間軸

▲父親憤怒受訪。（圖／翻攝自華商報—二三里資訊）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西一王姓父親7日爆料稱，自己不滿11個月的女兒因口腔皰疹和氣管炎到富縣人民醫院住院治療，6日在打點滴治療時女兒不知怎的就死亡了，隨後醫院對女兒進行了搶救，但仍沒有搶救過來。

据《華商報—二三里資訊》報導，7日上午，王男對於女兒的突然離世，仍悲痛不已，「女兒是去年10月27日在富縣人民醫院出生，出生時各項指標都正常，產檢也沒問題，現在突然人就沒了，孩子還不滿11個月，內心實在接受不了。我女兒是9月1日住的院，當時也做了皮試，醫生說是口腔皰疹和氣管炎，隨後就住院了。出事後，孩子沒有搶救過來，醫生告訴我們說孩子可能因嗆奶引起窒息導致死亡。」

孩子母親表示，6日上午醫生給女兒輸第一瓶時，自己確實給女兒餵了母乳，女兒當時沒吐奶也沒打嗝，如果真的嗆奶，孩子肯定會不舒服會哭鬧會掙扎，「打第二瓶時，我將孩子豎著抱著，她的頭靠在我肩膀上，並沒有任何的哭鬧，期間我突然發現娃口唇青紫了，才趕快去找護士、醫生，沒想到還是沒有留住孩子。」

從出事到現在，王男心中還有一個疑惑，「孩子住院治療期間，特別是打點滴期間，醫院護士從未主動巡視病房，也不主動詢問孩子情況，作為患者家屬，沒有專業醫療知識，嬰兒出現問題時我們不能及時發現，如果醫院醫生能做到不間斷巡視，是不是可以避免這樣的悲劇發生？ 」

對此，富縣人民醫院一高姓副院長解釋，9月1日上午，王男女兒因急性喉支氣管炎、皰疹性咽喉炎、支原體感染、腺病毒感染在醫院辦理住院，9月6日10時19分，護士巡視病房時發現患兒口唇青紫、四肢軟，醫院緊急組織搶救，經搶救無效死亡，「醫院在搶救期間從患兒氣管中抽出母乳，初步判斷死亡原因可能是幼兒嗆奶引起窒息導致死亡。」

▲涉事醫院。（圖／翻攝自華商報—二三里資訊）

高姓副院長還表示，如果家屬對於幼兒死因有異議，可以走司法途徑或第三方鑑定，若鑑定認為醫院有責任，醫院肯定不會逃避，會承擔相應責任。

7日下午，富縣衛生健康局一工作人員表示，目前局裡已派醫政醫管科的人前往醫院處理此事。之後，富縣衛生健康局醫政醫管科李主任表示，自己目前仍在富縣人民醫院與家屬、醫院就此事開會中，「咱就是在中間督促醫院積極配合、公平公正地處理好此事。」