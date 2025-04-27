打造永續都市生活圈　饒慶鈴取經柏林退役機場轉型計畫

▲台東縣府借鏡柏林TXL，打造慢經濟新典範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動城市轉型與永續發展，縣長饒慶鈴近日率領縣府團隊及各鄉鎮市長，前往德國柏林參訪泰格爾機場（Berlin TXL）轉型計畫，深入了解退役機場轉型為都市創新聚落的實際案例。此次行程不僅印證台東舊站特區以「慢經濟」為核心的都市再生策略，也呼應全球城市轉型的潮流方向，為未來台東市中心發展注入新的啟發與動能。

在當地時間4月26日的行程中，參訪團實地考察了柏林TXL轉型計畫的進展。柏林TXL以退役機場場域為基地，成功結合創新科技產業、綠色住宅社區及智慧交通系統，展現出城市更新與永續發展的先驅典範。縣府表示，柏林TXL以系統性的規劃思維推動整體再生，不僅聚焦在場地的物理轉換，更涵蓋產業發展、住宅規劃及基礎設施整合，具有高度的參考價值。

柏林TXL轉型計畫分為兩大主軸，「Urban Tech Republic」著重發展城市科技與智慧研發，吸引新創企業進駐，營造研發與生活兼具的產業聚落；而「Schumacher Quartier」則致力於打造大規模綠色住宅社區，透過節能建築、共享空間及社區設施，塑造出宜居、永續且具社會凝聚力的都市生活環境。

台東舊站特區則涵蓋台東轉運站、鐵花新聚落及周邊區域，以退役鐵道沿線與綠帶空間為基礎，規劃為市中心珍貴的「留白」地帶。縣府推動整體都市轉型計畫，串聯文化意象、交通節點及開放式綠地，並透過跨局處合作，強化市中心的發展機能，逐步建構兼具生活、文化與交通的都市更新藍圖。

近年來，台東舊站特區積極導入青年創業、文化創生及友善交通等多元功能，並推動YouBike公共自行車系統串聯鄰近區域，提升交通可達性與生活便利性，使整個生活圈的活力與機能持續累積，成為台東市中心未來發展的重要支點。

饒慶鈴表示，台東舊站特區擁有獨特的地理條件與鐵道文化記憶，蘊含豐厚的發展潛能。此次參訪柏林TXL，不僅深化了對城市永續建設的理解，也堅定了台東以慢經濟推動場域活化、塑造永續都市生活模式的發展方向。未來，縣府將持續融合國際視野與在地特色，積極將舊站特區打造成為市中心創新示範區，展現人文精神與永續價值兼備的新城市風貌。