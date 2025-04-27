中華隊12強奪冠激勵　南投市助陪讀班學童站上洲際球場圓夢

▲「2025年南投市夢想成真公益棒球邀請賽」19日於台中市洲際棒球場舉行。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所於去年暑假開辦課後陪讀班，提供有需要的國小學童參加，而中華隊於去年勇奪世界棒球12強賽冠軍，讓陪讀班孩子深受激勵、愛上棒球，並表達心願：「我們想去洲際球場打球！」獲陪讀班協辦人暨市長張嘉哲太太佳鈴允諾，並於日前在洲際球場辦理促成公益邀請賽舉辦，讓孩子們一圓心中夢想、感受滿滿的棒球魅力。

「2025年南投市夢想成真公益棒球邀請賽」於19日在臺中洲際棒球場登場，由張嘉哲夫婦及南投縣體育會活動組長蕭祝元開球揭幕；首場由市公所陪讀班與南投社區少棒隊混合組隊對抗，第二場則邀請2025南投市長盃乙組冠亞軍球隊再次交手，最後由張嘉哲領軍市公所組成「冠軍無敵隊」，對戰「南投市民隊」，南投縣議員簡千翔也到場共襄盛舉，讓不同年齡層的球隊都能享受在國際舞台打棒球的快感。

此外，活動現場還特別安排陪讀班的女孩們，隨著音樂帶來舞蹈表演，讓球場上氣氛更熱烈、歡笑連連，而球場管理單位還特別安排孩子們走進球場內的其他角落，參訪VIP座位區、球員休息室、室內打擊練習場等，讓大家都能看到棒球場平常看不到的秘境。

市公所指出，本次比賽由佳鈴贊助相關費用，與台中市政府體育局、南投縣體育會、慢速壘球委員會主任委員暨南投縣議員洪明科、臺中洲際棒球場共同舉辦；張嘉哲表示，陪讀班的孩子們站上洲際棒球場，不只幫他們圓了站上國際棒球舞台的夢，更是鼓勵他們「你們的夢想，值得被看見、被實現」，也在他們心中種下努力向上的種子，看到孩子們在球場上揮棒奔跑、開心歡笑是最大的感動，南投市會繼續用教育與運動的力量，陪孩子們一起長大、讓更多夢想成真。