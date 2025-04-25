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台中爆狗肉集團！1斤1千5「連石虎也有賣」　賣家還設3通關密語

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團，遭屠宰的犬隻身上掃出晶片。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

民眾黨台中市議員江和樹25日上午在市議會質詢時驚爆，有人在網路上賣狗肉，已屠宰的狗肉1斤1500元，整隻狗1斤700元，甚至連石虎也有販賣，江和樹更公布販賣畫面，氣憤表示，業者連香料、滷包都有附，要求相關單位徹查此事。

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

根據江和樹公布的畫面可發現，一名賣家在台中某停車場進行交易，他下車後從副駕駛座拿出一包狗肉，還附贈蔥薑等物，對方交給賣家4千元，賣家還找500元，雙方一手交錢一手交貨，結束後駕車離開。

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

另外，江和樹指出，向他爆料的檢舉人還稱，在犬隻身上還發現晶片，懷疑除了流浪狗之外，可能有繁殖場將汰除、退役的犬隻販售給狗肉集團。江和樹表示，瀕臨絕種保育類野生動物石虎也受害，江和樹透露，受害石虎非自然死亡，身上還有明顯的彈孔。

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲現場還有嘴部遭綑綁住的死亡犬隻。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

江和樹曝光，賣家在臉書上販售狗肉，還設有「通關密語」，以「營養的」代稱狗肉、「補給品」代稱貓、「超級補給品」則是石虎，要求相關單位徹查及修改相關法規以遏止此惡行。

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

台中市副市長黃國榮表示，沒想到現在的社會還有這種事情；台中市動保處處長林儒良則驚訝表示， 在任期內並沒有碰過這類事件；農業局長張敬昌則稱，對這樣的行為嚴以譴責，將立即報請檢警偵辦，不管是吃狗、石虎，既違法又是全民公敵，依據相關法令可以判2年有期徒刑、科25萬元以下罰金，若是傷害一級保育類動物石虎的話，可以判5年以下有期徒刑、200萬以下罰金，希望民眾不要以身試法。

▲台中市議員江和樹接獲爆料，台中出現販狗肉集團。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲賣家開價，犬隻整隻販售的話價格為一斤700元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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