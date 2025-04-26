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長輩留大筆遺產　律師曝「1狀況」最常撕破臉：過世順序很重要

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲遺產分配是一大難事。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

親人過世除了後事的處理，遺產分配也相當麻煩，家中的晚輩們常為了爭遺產而撕破臉。林智群律師表示，處理遺產繼承案件時，長輩過世後家裡沒有大人，繼承人有兒子、女兒時，最容易發生爭執，因為兒子認為遺產都是男生的，女兒則認為要均分，衝突就會爆發。

林智群律師在粉專發文，根據他處理遺產案件的經驗，如果繼承人都是男生，或都是女生，不太會有爭執跟衝突，「有衝突的大部分都是有兒子有女兒，長輩想把財產都給兒子的情況。」另外，如果名下有大筆遺產的長輩過世，另一個長輩還在時，也比較不會起衝突，「女兒通常會吞下去。」

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然而，若有遺產的長輩較晚去世，且家中無長輩在世，是最容易發生爭執的，「家裡沒大人，那女兒就沒必要吞忍，兒子又覺得什麼都他的，衝突就會爆發。」林智群律師表示，所以兩個長輩去世的順序、有遺產的長輩先走晚走，決定了子女後面的互動情況。

貼文曝光，掀起網友討論，「而且很多老人家忌諱生前分產」、「既然要女兒吞下，是否能簽署有條件式放棄遺產但可不盡照護的義務，全由繼承者照護」、「我家就是第三種，最後兒子只能照法律，跟女兒均分」、「女兒為什麼要吞？照法律走就好了」、「偏心獨子的女長輩，也會不想把丈夫的遺產給女兒」。

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