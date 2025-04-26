帥哥網紅律師「幫男人口愛」私密片外流！　他正面回擊

▲巴西網紅律師桑托斯私密影片外流。（圖／翻攝自Jeferson Santos IG，下同）



記者曾羿翔／綜合外電

巴西知名律師兼網路紅人桑托斯（Jeferson Santos）近日一段疑似與男性的親密影片外洩後，引起網路廣泛討論。桑托斯擁有超過24萬名IG粉絲，將常在派對與足球賽場採訪女性，以調情親吻的短片而走紅，一直被認為是異性戀。如今桑托斯幫一名男人口愛的影片外流，他本人也正面回應。

綜合外媒報導，面對影片外流與輿論抨擊，桑托斯在IG限時動態中回應「我不在乎。」他強調，私生活無需對任何人交代，且自己的專業背景與經濟獨立，「我是律師，也是影響者，生活無虞不靠別人。」這番話明確表達出他對外界的批評並不在乎，認為這些攻擊來自於「因他人快樂而心生怨恨的人」。

▲桑托斯回應，私生活無需對任何人交代。

桑托斯還說，針對影片外流，他將循法律途徑追究責任，並強調「我的回應會在法庭上。」表明不會在網路上與抨擊者纏鬥，而是訴諸法律手段。此外，桑托斯也呼籲粉絲們，不要給瘋子舞台，希望大家不要被負面能量影響。

桑托斯認為，某些人因內心不快樂而喜歡干涉別人生活，「這些人一定過得很不幸福，不幸福到無法忍受別人的快樂，就像他們看不得我過得好一樣，但我真的很幸福，感謝上帝，我有一個美好的家庭、愛我的雙親，還有一群真正關心我的朋友，我身體也很健康。」

▼桑托斯常在派對與足球賽場採訪女性，以調情親吻的短片而走紅。

桑托斯外型帥氣，以活潑的個性、有趣的採訪影片聞名，且擁有大量追隨者，尤其是巴西巴伊亞州的球迷，他經常在新水源體育場 （Arena Fonte Nova） 展示他對當地足球隊的支持。