180台籍嫌犯柬埔寨落網...將遣送中國　專家籲找兩岸律師因應

▲百名涉電詐台人遭柬埔寨政府遣送中國。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣人捲入海外電信詐騙案件頻傳，近日柬埔寨金邊破獲詐騙據點、逮捕180名台籍嫌犯並將其遣送至中國引發關注，中方對於詐騙犯罪採取極為嚴厲的處罰措施，根據中國刑法，涉犯「情節嚴重的詐騙罪」，例如數額特別巨大或其他重大情節者，最高可處10年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至死刑，專家建議家屬接獲中國關押通知後，應儘速委任具備兩岸執業資格的專業律師處理案件，以維護嫌疑人合法的權益。

柬埔寨政府日前破獲電信詐騙據點，應中國要求將嫌犯遣送至中國，傳出可能會被判處無期徒刑，對此，外交部表示，已與相關部會研商，並在事件發生後第一時間通知法務部及大陸委員會，希望透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制，將國人送返台灣。

專精於兩岸民事、刑事及仲裁案件的律師鄭瑞崙表示，自2016年至今，已超過600名台灣人因涉跨境詐騙被遣送至中國受審，其中大多數遭判處重刑與罰金，未繳清罰金者不得減刑、假釋，且服刑期滿亦不得返回台灣。更令人擔憂的是，部分台籍人士實為遭詐騙至海外從事犯罪行為，一旦遭關押，若未能及時取得專業法律協助，極可能面臨更嚴重的法律後果與人權損失。

擁有台灣與中國律師雙重執業資格的鄭瑞崙律師指出，建議家屬接獲中國關押通知後，應儘速委任具備兩岸執業資格的專業律師處理案件，以維護嫌疑人合法的權益，切勿輕信仲介或不明人士的說辭，以免誤信「能把人救出來」的說法而導致損失或刑責加重。

鄭瑞崙長期擔任行政院大陸委員會台商張老師及海基會諮詢律師，並在中國大陸擔任多個仲裁委員會台籍仲裁人，是台灣少數具有兩岸律師執業資格的律師。