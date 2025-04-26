「黑澀會美眉」直播帶貨　年收12億元

▲梁羽（右）做代購16年，從10坪小店面開始賣日系服飾，如今賣到保養品、鑽石，與先生謝俊民（左）一同經營直播，年營收12億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

直播電商兼具銷售、娛樂與社群媒體特色，連全球最大精品集團LVMH近年都加入行列。瑪菲司執行長梁羽在直播方興時就參與浪潮，16年前從10坪小店代購日本服飾，一路賣到鑽石，疫情時更挑戰別人不敢做的，大膽赴美國outlet首創封館直播精品包，一炮而紅，年營收12億元，連信義區豪宅都想找她銷售。

她曾是知名節目《我愛黑澀會》美眉，大學畢業做代購，還在26歲閃婚生子，被母親擔心人生毀了，與先生吵到快離婚時，2人轉念合夥工作，反而感情、業績都加溫。他們勇於開拓市場，敢代購韓國銷量好、台灣市場尚待開發的美妝保養品或日用品，成為許多廠商進軍海外市場的敲門磚，曾被笑跑單幫的直播天后，早已創造時勢。

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在「HALO MAVIS國際連線」臉書直播前幾個月，執行長梁羽已行程滿檔。代購的商品在販售前需先通過她親身測試，同仁蒐集商品成分資料、調查市場價格，她熟讀到滾瓜爛熟，攤開幾十頁筆記，寫滿介紹重點，同時排程社群媒體1天發20則商品預告限時動態，她親自拍照、寫文、排版，「有時候影片我也自己剪，再給同仁上字幕或音樂，連等計程車都在用手機打文案，隨時隨地做事，我就很開心。」

▲在2021年疫情期間，梁羽（右）大膽直飛美國Michael Kors outlet做封館直播，業績超乎預期，讓她一戰成名。

到直播當天，梁羽以和公司名稱相同的藝名「瑪菲司」站到鏡頭前，現場卸妝，敷上韓國美妝通路銷售量最高的燈泡發光水，她仔細講解產品效果，老公「H先生」則在旁報價，先喊出買一瓶就比品牌自售還便宜的代購價，再開更優惠的2瓶、5瓶組合價，加碼送海量贈品，讓瑪菲司驚訝大喊：「你確定？我檢查一下你有沒有算錯價格。」商品上架不到1分鐘便賣出上萬瓶，夫妻2人一搭一唱，時而鬥嘴互噹，一場直播長達4小時卻不乏味，吸引2萬多人上線觀看。

▲保健品為瑪菲司下階段主力商品，梁羽推出自有品牌葉黃素，上萬盒一販售就被搶購一空。

細看直播留言區，不少客人揪分母合買最優惠組合，也有買過的客人不停留言使用心得、分享直播，只為抽瑪菲司加碼的禮物。瑪菲司以寵粉出名，凡社群發文必抽留言送購物金，消費再抽送最新款iPhone手機、10多萬元的愛馬仕包包等禮物，粉絲黏著度超高。

下了直播台的梁羽，和鏡頭前一樣爽朗真性情，語速也同直播時飛快，她笑說：「我們每個月廣告費不到100萬元，可能是一般電商的1/10而已，但我把廣告錢省下來回饋到粉絲身上，禮物加購物金的費用遠遠超過百萬元，有時候會計都會阻止說不能再送了。」

38歲的瑪菲司，本名梁羽，16年前創立HALO MAVIS做代購，也是最早開始直播銷售的始祖之一，商品從保養品、衣服、精品包到家電、鑽石等，品項多元，多數為全台獨賣，超殺優惠價格最低近五折還送贈品，超強帶貨力被網友封為「電商女帝」。她更首創到Burberry、PRADA等精品outlet封館直播，2024年營收12億元，連MOMO、蝦皮等大型電商通路都不得不正視她的存在，邀約她進駐開店，但梁羽婉拒，「進駐通路，勢必要抽成，成本會增加，這樣會影響定價。」

她辦公室一角堆滿裝待試商品的紙箱，說明她為何每月直播場次比同業少一半，「時間拉長，是因為我需要試用，做市場調查。那些都要等，目前商品檔期已經規劃到2個月後，有的品牌會催，說付我們出席費用，人來播就好，但這不是出席費的問題，是不能辜負客人的信任。」



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