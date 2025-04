iPhone 17 Air模型圖再爆！部落客暗示「成蘋果首款無實體SIM卡」

記者蘇晟彥/綜合報導

近期關於iPhone 17 Air(超薄款)的消息喧囂塵上,不少模型照、爆料都指出蘋果將在今年推出「史上最薄」的機型,而部落客 Sonny Dickson 再次曝光模型圖,厚度約為5.5mm的機身將成為歷代最薄iPhone,且從對比圖來看,可能將全面取消實體SIM卡,改以eSIM來維持最薄機身。

▼根據部落客 Sonny Dickson 爆料,模型照片暗示「iPhone 17 Air」為求輕薄,將全面改用eSIM。(圖/翻攝自Sonny Dickson X)

綜合先前的種種爆料,iPhone 17 Air 的厚度為 5.5 mm,相比之下,iPhone 16 為 7.8mm,而 iPhone 16 Pro Max 則達到 8.25mm,可謂是歷屆最輕薄機身。對此,資深爆料部落客 Sonny Dickson 再次曝光多張模型圖,並清楚的看到極薄的機身。

不少果粉關注的還是實體SIM卡的凹槽是否存在,除了美國市場的iPhone全面採用eSIM外,其他地區仍有不少仰賴實體卡,但這次為求輕薄,在iPhone 17 Air幾乎可以預見實體卡的凹槽將移除,若爆料成真,iPhone 17將會成為蘋果首款無實體SIM卡設計的機型。

此外,隨著川普「關稅政策」影響,在美國的iPhone銷量也大幅提升,但根據台灣通路、經銷商數據顯示,在台灣並沒有太多銷量的提升,仍處於觀望階段。

Take a look at the sides of the iPhone 17 dummy — the Air model is unbelievably thin. pic.twitter.com/ixadQHuxK5