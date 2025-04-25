川普預告要拚第3任？官方商店開賣「Trump 2028」競選應援帽、T恤

▲川普預告要拚第三任？官方商店開賣2028競選應援帽、T恤。（圖／翻攝自Trumpstore）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普重返白宮滿100日之際，他的家族企業「川普集團」的線上商店突然開始販售印有「川普2028」（Trump 2028）字樣的帽子及T恤，引發外界質疑他是否有意尋求參選下一屆美國總統大選。針對外界質疑，川普集團目前未做出任何回應。

根據美國CNBC報導，從川普集團線上商店釋出的資訊可以看見，這款印有「川普2028」的紅色棒球帽每頂售價50美元（約新台幣1627元），另一個周邊商品則是印有「川普2028 改寫規則」（Trump 2028 Rewrite the Rules）字樣的T恤，每件要價36美元（約新台幣1172元），共有深藍、紅色款式可選。

▲帽子及T恤分別要價50美元及36美元。（圖／翻攝自Trumpstore）

由於川普今年3月接受NBC新聞訪問時，曾表示不排除突破美國憲法的阻礙爭取第三任期，還強調自己絕對沒有開玩笑，所以這次川普集團開賣印有「川普2028」的應援帽、T恤後，立刻引發外界高度關注，質疑他是否在表態要參加下屆大選，或是在替未來參選之路鋪路。

針對外界質疑，白宮沒有做出任何評論，只是將問題丟給川普集團。川普集團目前則未做出任何回應。

根據美國憲法第22修正案規定，任何人不得當選為美國總統超過兩任，理論上阻止了川普第三任期的可能性，如果川普真的鐵了心要爭取第三任期，未來勢必會尋求修憲。

根據美國憲法第5條規定，美國修憲可以透過2種方式發起，分別是參、眾兩院至少三分之二多數議員提出憲法修正案，或是全美50州有三分之二州議會要求國會召開修憲會議，修正案在國會或修憲會議上通過後，還必須獲得四分之三州（38州）的議會批准，才能生效。

