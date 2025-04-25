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中國悄悄撤回對美關稅？　CNN：部分美製半導體撤銷125%報復關稅

▲▼中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係。（圖／路透）

▲傳中國商務部專責小組，正彙整各界提出的豁免需求，建立潛在免稅商品清單。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

根據路透社消息，部分接獲通知的企業透露，中國已針對原先對美國貨物徵收的125%高額關稅，啟動部分豁免程序，並要求相關企業回報可能符合豁免條件的進口商品。這被視為北京對中美貿易爭端可能拖累國內經濟的明確反應之一。

此舉顯示，中美雙方在尋求降低關稅對雙邊經濟影響方面，已展現一定程度的合作意向，釋出有意管控貿易緊張的訊號。

據悉，中國正考慮擴大豁免範圍，涵蓋多達數十個產業。美方近期對中政策語調亦出現轉變，使美元略為升值，同時帶動香港與日本股市同步走揚。

熟悉內情人士指出，中國商務部下轄一支專責小組，正彙整各界提出的豁免需求，並建立一份潛在免稅商品清單。

若豁免範圍進一步擴大，從製藥、航空領域到半導體、石化產品等眾多行業的成本都有機會因而下降，有助於降低進口物資價格。此時美方亦顯現出與中方達成協議的意願，對美國出口業者而言可能是一大利多。

今日在中國社群平台、業界與商會之間流傳一份據傳涵蓋131項產品的關稅豁免考慮名單，包含疫苗、化工原料與噴射機引擎等。不過，路透社尚未能獨立確認該名單真實性。中國海關與商務部目前未對此回應查詢。

與此同時，CNN援引中國深圳三家進口報關業者的說法指出，中方近日已悄然撤銷部分美製半導體產品的報復性關稅，未有官方公告。

這些報關行表示，他們發現積體電路產品在報關時已不再適用125%關稅，但中國官方並未正式宣布此項變動。深圳與中山的海關單位亦表示，對此不知情。

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