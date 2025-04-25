虐嬰慣犯起底！忘餵藥害死嬰...屍體當人還父母　跑去逛夜市　

▲高雄托嬰中心傳出虐嬰，楊姓負責人被起底。（示意圖，非本案當事人／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區「貝寉佳托嬰中心」傳出有8名嬰兒受虐，社會局查出，「貝寉佳托嬰中心」的前身是「天使心托嬰中心」，先前因虐童遭停業，楊姓女負責人則是被起底，在15年前曾因忘了餵藥，才照顧到第2天就害死一名男嬰，更離譜的是，楊女在男嬰死亡後，還把屍體當成男嬰送回父母家，然後和家人去逛夜市，是男嬰父母發現異狀才緊急送醫，仍回天乏術；楊女事後被依業務過失致死罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

高雄市議員李雅慧踢爆，有家長投訴，位於楠梓區貝寉佳托嬰中心有多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，追查後發現施虐者竟是過去也因虐嬰遭停業的「天使心托嬰中心」負責人。

市府查出，曾因虐兒事件停業的「天使心托嬰中心」楊姓女負責人，去年以丈夫名原地重新成立「貝寉佳托嬰中心」，沒想到收托不久，又再傳虐兒事件。

根據法院的判決，托嬰中心的楊姓負責人在2010年2月25日受託照顧一名男嬰，當時男嬰有感冒症狀，父母也拿了感冒藥給楊女，叮囑她準時餵藥，沒想到楊女卻未按時讓男嬰服用藥物，後來男嬰有食慾不好、嗜睡、脹氣、呼 吸聲較大及陰囊腫大等異常情形也沒將男嬰送醫。

2月26日晚上10點多，男嬰已因急性支氣管性肺炎引發呼吸衰竭身亡，楊女為了和家人去逛夜市，竟已死的男嬰送回父母家，楊女才剛離開，男嬰父母發現有異，趕緊將男嬰送醫，仍回天乏術，父母通知楊女時，楊女竟是和家人在逛夜市，事後楊女被依業務過失致死罪起訴，法院考量她已與家屬和解，因此判她徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。