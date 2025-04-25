攻頂高雄85大樓超狂自拍！警曝時空有詭真相　將以2罪名追緝

▲警方提供比對圖表示應該是數年前拍攝 。（合成圖／警方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

繼去年底非法攀登台北車站前新光人壽大樓引發社會譁然後，法國籍極限運動網紅 TOM 在個人社群平台高調發布攻頂高雄地標建築 85 大樓之影像，苓雅分局強調已與大樓管委會及管理方聯繫，並派員調閱影像，並同時強調會釐清當事人身分後通知到案說明，不過現在案情有了新的進度。

警方在今天（25日）下午五點半，二度發出訊息，表示經過比對照片之後，同時與大樓管理委員會聯繫，並比對前後照片，研判當事人應該是數年前進入，並非是現在。同時警方也提供現況照片，可以明顯看出其中有一塊建築物的部分，在TOM的照片當中是沒有的。

該名擁有逾 11 萬追蹤者的網紅 TOM，於其 Instagram 帳號發布貼文及限時動態，畫面中可見其頭戴眼鏡及黑色面罩，裸露上半身，於高聳的 85 大樓頂端進行自拍，背景可清晰辨識高雄市區景觀。貼文並以英文註記「378 公尺高的 Tuntex 天空塔」，並附帶「#kaohsiung」、「#taïwan」等標籤，明確昭示其非法攀登地點。畫面中另有一名戴鴨舌帽之不明人士入鏡，但其面容並未曝光。

▲現況圖當中有一塊白色物體，但是網紅的照片當中並沒有 。（合成圖／警方提供）

高雄市政府警察局苓雅分局在今天（25日）下午第一次發出新聞稿說明：目前尚未接獲大樓管理單位報案，不過經初步檢視該名外籍人士於社群媒體發布之影像，確認其已攀登至 85 大樓頂端尖端進行危險行為。同時指出，攀登85大樓已明顯涉嫌觸犯中華民國刑法第 185 條第 1 項「以他法致生往來之危險罪」以及第 306 條第 1 項「無故侵入他人建築物罪」。

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