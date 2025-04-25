最後衝刺撞一團！全中運選手「摔斷鎖骨」痛失獎牌　家人暖心打氣

▲全中運選手蔡士博後送到高醫岡山醫院完成手術。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

114年全國中等學校運動會於昨(24日)閉幕，來自高雄楠梓高中的自由車選手蔡士博，在23日自由車公路賽終點衝刺階段，不慎與多名選手發生碰撞意外，造成左鎖骨骨折、四肢多處擦傷送醫。高雄市教育局與高醫體系啟動綠色通道機制，將他送往高醫岡山醫院進行手術。蔡士博坦言，若沒有發生事故，有信心能進前三名，家人則相當心疼，安慰他將比賽能量保留到年底，發揮更堅強的實力。

楠梓高中自由車選手蔡士博23日在公路賽終點衝刺階段，不慎與多名選手發生碰撞。高雄市教育局啟動醫療應變機制，通報高醫岡山醫院立即安排病床與骨科手術團隊，提供蔡士博選手完善照護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡士博今年18歲，目前就讀楠梓高中三年級，是自由車項目的菁英選手，剛在本屆全國中等學校運動會中，奪下自由車場地賽高男組個人追逐賽銀牌與團隊追逐賽銅牌，展現強勁實力。在過去的全中錦賽中，也曾拿下金牌佳績，在今年更已累計1銀2銅的亮眼成績。他坦言，「如果沒有發生碰撞，有信心可以進入前三名。」

▲蔡士博(左一)日前才奪下自由車場地賽高男組個人追逐賽銀牌。（圖／楠梓高中臉書）

蔡媽媽也感性表示，蔡士博從國中起就熱愛騎車運動，曾挑戰從高雄路竹一路騎至嘉義，展現過人的毅力與熱情。「他真的很愛騎車，曾在練習過程中摔傷骨裂，沒想到這次這麼嚴重，相當心疼。」家人安慰士博，將比賽能量保留到年底，發揮更堅強的實力。

為蔡士博手術的高醫岡山醫院骨科醫師吳元祿表示，蔡士博術後狀況恢復良好，最快3天可以出院，但骨折處有打鋼釘固定，後續還是要多休息，補充營養，幫助傷口加速癒合。

高雄市教育局主秘歐素雯術後到院探視，她表示，高雄市對受傷的學生運動選手善盡醫療照顧，從醫療、復原到追蹤，都是綠色通道一條鞭，鼓勵士博安心養傷、早日康復，持續朝10月全國運動會目標邁進。