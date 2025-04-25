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法務部廉政署學員參訪桃園市府　AI、警犬、滯洪池走訪看透透

▲法務部廉政署學員今天上午走訪桃園市政府警察局，會後學員與警察局、市府政風室人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部廉政署學員今天上午走訪桃園市政府警察局，會後學員與警察局、市府政風室人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部廉政署廉政人員訓練班學員共計70人，今（25）日先後到桃園市政府環保局、警察局與水務局等機關參訪，此次參訪涵蓋環境稽查、科技警政與都市防災等領域，強調跨域融合、實務操作與互動交流，以期增進學員對行政實務的理解與認識，但過程中，學員對市警局警犬隊最有興趣，學員隊警犬訓練、氣味辨識及模擬查緝等項目的執勤表現都感到興致勃勃，會後紛紛搶著與警犬合影。

廉政署廉政人員訓練班第54期學員今天上午先走訪環保局觀摩AI污染辨識系統與稽查流程，了解如何運用科技強化查核效率與行政透明度。政風處處長吳滄俯指出，廉政工作與各行政機關息息相關，廉政人員應深入機關思考預警機制，從「理論」轉化為「實務」過程，學習如何將「稽核」轉化為「興革」，並在預防制度設計與行政作業流程中，發揮風險預防的角色。

▲法務部廉政署學員今天上午走訪桃園市政府警察局，領犬員引導警犬展示服從、氣味辨識及模擬查緝等項目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部廉政署學員今天上午走訪桃園市政府警察局，領犬員引導警犬展示服從、氣味辨識及模擬查緝等項目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第二站參訪市警局，學員們觀摩警犬隊勤務展演，桃園警犬隊於去年12月成軍，目前編制6位領犬員與6隻拉布拉多警犬，專責緝毒與偵爆勤務。展演中介紹了警犬隊訓練流程，警犬實地表演服從訓練、氣味辨識及模擬查緝等項目執勤，領犬員與警犬互動過程中，警犬穩定執行指令、親切回應學員，引發現場熱烈迴響，也讓參訪行程增添溫馨活潑氣氛。

市警局副局長劉印宮表示，桃園市警局為全國第三個成立警犬隊的警察機關，警犬隊已投入國慶、演唱會、燈會等重大維安勤務，未來將持續協助警方執行緝毒、防爆與安檢等任務，期盼學員透過參訪，能更了解實務運作並拓展視野。

▲廉政署學員參訪市警局警犬隊演訓後，學員爭相與警犬合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲廉政署學員參訪市警局警犬隊演訓後，學員爭相與警犬合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

學員還參訪市警局數位科技戰情中心，實際操作詐騙網站分析與無人機線上偵查模擬任務，體驗第一線單位如何整合資料、即時反應。劉印宮說，戰情中心整合AI、大數據、幣流追蹤與無人機等科偵技術，有助於即時分享刑案資訊、加速偵查進程，是桃園推動科技警政的重要平台。

下午安排參訪大樹林滯洪池（水の秘密基地），由水務局人員導覽，介紹滯洪池設施運作原理，不僅具備城市防洪功能，更結合景觀與環境教育推廣，讓學員從工程面深入理解地方政府在因應氣候變遷的策略與實踐，讓學員在參與中學習、在觀察中思考，進一步厚植未來實務應用與跨域協作的能力。

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