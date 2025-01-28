台中去年兒少性剝削案239名受害者　較前年增加23%

▲台中市警局統計，113年度總計受理207件兒少性剝削案，受害者達239人，相較前一年增加23%。（示意圖／達志影像）



記者許權毅／台中報導

去年12月，台中市傳出一名國小棒球教練長期猥褻性侵幼童，受害孩童高達30多人。台中市警局婦幼隊統計，去年台中查獲兒少性剝削案件總計207件，相較112年度170件增加約21%，當中被害人達239人，較112年194人增加23%。

市警局統計，受害人總計239人當中，女性有168人、佔70%為多。進一步分析，被害年齡以12至17歲有192人（女143人、男49人）占81%最多，未滿12歲有32人（女24人、男8人）占13%次之，顯見青少女受害比例仍高於男性。

婦幼隊表示，為落實兒少保護工作，中警婦幼隊員警全年無休、風雨無阻四處走訪各校園，透過活潑有趣的宣導方式進行宣導，期能達成保護孩童安全、預防孩童被害案件發生的目標。近日，婦幼隊特別到興大附農幼兒園實施學童安全宣導，藉由簡單圖示及活潑生動的教學方式，讓安全意識及自我保護觀念扎根在小朋友的腦海裡。

偵查佐白羽汶在宣導過程中，向孩子傳授「身體自主權」的重要性，讓小朋友學習勇敢說「不」。她強調兒童被害案件通常發生於下課後及夜間時段，應避免孤身一人行動，也不要獨自在人少或空曠的地方徘徊，以免遭有心人士列為目標。

如果遭遇陌生人開口問路或請求協助時，可以請周遭大人幫忙或是尋求附近商家的協助，如此既可以幫助陌生人，又可以避免與陌生人直接接觸。若有警覺到陌生人跟蹤時，要立即跑到鄰近店家跟大人說，並且等到安全時才能離開。為了加深小朋友的印象，白員在最後的有獎徵答環節中，再次強調「婦幼安全」及「愛要擁抱，遠離家暴，諮詢專線：113」等觀念，在場小朋友紛紛舉手搶答、反應熱烈。