台中酒駕累犯照「比青澀」挨轟　警局長：改密錄器截圖

▲台中市政府公布酒駕累犯照片赫見不少青澀學生照，被市議員砲轟照片過舊。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市交通事件裁決處日前公布最新一波酒駕與拒測累犯名單共計34人，要示警駕駛人勿心存僥倖酒駕，沒想到，名單中竟有許多駕駛人學生時期青澀照片，模樣恐和現今相去甚遠，有的甚至無照片，引發市議員砲轟。警察局長李文章回應，市府已於今年道安會報進行檢討，將改擷取酒駕當時員警密錄器的影像作為公布影像，以達嚇阻目標。

市議會議員陳政顯昨(15)日在質詢時表示，為嚇阻酒駕，市府針對累犯公布照片，但常發生照片與現況落差甚大；若資訊與事實不符，失去公告的初衷與效益，呼籲警方應更精確掌握個案現況，提供最真實的資訊給民眾。

▲台中市政府近日公布酒駕累犯共計34人照片，但頗受爭議，警察局回應將改為密錄器截圖。（圖／記者游瓊華翻攝）



警察局說明，依《道路交通管理處罰條例》規定，對酒駕累犯者，公路主管機關可公布其姓名、照片及違法事實。為利公告作業，裁決處提案由警察局提供違規人錄影的正面截圖照片，該案已於1月22日台中市道安會報獲主席決議通過，警察局將配合提供所需資料。

台中市交通事件裁決處補充，針對酒駕累犯公告照片，將請警察局協助提供酒(毒)駕及拒測累犯的現場錄影截圖畫面作為公告資訊，目前已有現場影像可選用作為公告資訊。