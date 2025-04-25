杜絕炒作、保障權益！　台東縣府聯手稽查預售屋熱銷建案

▲台東縣府聯手稽查預售屋熱銷建案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

面對預售屋市場交易熱絡，為確保消費者權益與維持不動產市場秩序，台東縣政府日前啟動2025年上半年預售屋建案聯合稽查行動。此次行動由縣府消保官會同地政處、建設處及財政部南區國稅局台東分局共同參與，針對台東市區內三處熱門銷售建案進行查核，最終結果顯示，各案場皆未發現炒作、違規轉約等重大違規情形。

此次聯合稽查旨在導正預售屋交易行為，降低消費爭議風險，並建立公開透明的交易環境。稽查小組採取「不定期、不定量」抽查原則，聚焦多項重點項目，包括：是否具備合法建照、紅單與預售契約的合法性、廣告揭露內容是否屬實、轉售與讓與行為是否合規、樣品屋使用狀況、以及業者與代銷人員的執業資格等。透過跨機關合作，檢查流程順利，未發現違規事實。

地政處指出，稽查的核心重點之一是查緝炒作行為。根據《平均地權條例》規定，若查獲業者以違法方式炒作房價、壟斷轉售或擾亂市場秩序，將依個案情節按戶、棟或筆數處以新台幣100萬元至5,000萬元罰鍰，顯示政府打擊不當房市行為的決心。

此外，地政處也提醒消費者，在購買預售屋時應主動查驗建案是否已依法取得建造執照，並應善用法定5日契約審閱期，逐條檢視買賣契約是否符合《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》規定。若發現契約內容有疑慮，應主張權益，要求業者修正或考慮拒絕簽約，以保障自身安全。

台東縣政府表示，未來將持續推動預售屋市場的常態性查核機制，透過制度化的聯合稽查與資訊透明，營造誠信、公平的購屋環境，確保每一位購屋者都能在交易過程中獲得充分保障。