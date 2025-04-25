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社會 社會焦點 保障人權

全身血求救畫面曝！中和男遭圍攻怒砍　警逮2男1女「2嫌在逃中」

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市中和區秀朗路三段昨(24日)深夜驚傳砍人案，一名42歲謝姓男子遭多人怒毆、持刀揮砍，四肢、身體與頭部等多處受傷，倒臥血泊中，經送醫救治後並無生命危險，警方獲報後隨即通報攔截圍捕，逮到涉案重大的2男1女，目前已帶回分局偵詢，另有2人仍在逃。

▲▼ 新北中和一名42歲謝姓男子遭多人圍毆、砍傷，自行爬起求救。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲新北中和一名42歲謝姓男子遭多人圍毆、砍傷，自行爬起求救。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

本案發生在24日晚間10時59分，42歲謝姓男子倒在大片血泊中，監視器畫面捕捉到他全身是傷，自行站起求救，而救護人員到場時發現他四肢、身體及頭部多處撕裂傷，緊急送往新店慈濟醫院急救進行手術後，確認生命安全無虞，俟清醒後再行製作警詢筆錄。

▲▼ 新北中和一名42歲謝姓男子遭多人圍毆、砍傷，自行爬起求救。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲嫌犯犯案後搭自小客車逃逸。

警方獲報立即調閱監視器影像，鎖定1輛涉案自小客車，並於新莊區天祥街一帶攔查到該車，將車上涉有重嫌的駕駛48歲陳姓男子、乘客40歲徐姓男子、36歲張姓女子，皆帶回分局偵詢。

▲▼新北男子疑遭追砍 身中多刀意識模糊急送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲現場地上遺留大片血跡。

根據陳男、徐男供述，另有45歲林姓男子、47歲黃姓男子涉案，仍在逃亡中，目前專案小組擴大調閱影像追緝中，至於詳細動機仍有待進一步釐清。

▲▼ 新北中和一名42歲謝姓男子遭多人圍毆、砍傷，自行爬起求救。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲警方帶回2男1女偵詢，另有2男在逃中。

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