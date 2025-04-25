全聯倉儲大火逾百天火調還沒出爐　家屬批二次傷害...中市府回應

記者白珈陽／台中報導

去年底台中市大肚區全聯倉儲大火釀9死慘劇，7名台籍工人及2名外籍移工命葬火庫，事發至今已超過120天，今天（25日）上午台籍罹難者家屬與工程包商進行協調會，討論相關賠償事宜。罹難的郭姓工人及廖姓父子家屬，在會前向媒體表示，他們質疑為何本案消防火調最終結果到現在都還沒出爐，導致相關包商不斷以此為由推託賠償問題，對家屬造成二次傷害。

▲廖小姐的弟弟及侄子在全聯大火罹難，她控訴包商拖延理賠。（圖／記者游瓊華攝）



對此，中市府勞工局回應表示，針對此次職災補助，4名設籍台中市的罹災者已發放職災死亡慰問金每人30萬元(含勞動部慰問金)，共發給120萬元。8位傷者經追蹤皆已復工，其中1案符合勞工局職業災害勞工慰助生活及子女就學補助，已發給子女就學補助金6000元。

另有關火災後續和解情形，據查已有3位和解，尚有4位仍由廠商與家屬進行溝通中，另2位越南籍失聯移工的家屬，已來台洽談和解中；職災報告書已函報勞動部核備中，未來將視勞工需求持續提供必要協助。

消防局也說，火災原因調查鑑定書已於今年1月22日函送警察局烏日分局依法處理，依據偵查不公開作業辦法規定，火災原因調查鑑定書屬偵察中案件的偵查內容，於偵查終結前不得公開，起火原因應以法院最終判決為依據；該案相關火災證明及火災調查資料於案發後已通知相關利害關係人及家屬進行申請。

被害家屬聯合表示，本案發生在2024年12月19日，到現在已經過去4個多月，除了一開始給的慰問金之外，對於罹難者家屬沒有任何賠償，包商以「火調鑑定報告沒有下文」為由，拖延賠償事宜，家屬、相關包商才於今天上午召開協調會議。

被害廖姓男子的姐姐會前表示，消防跟她說，當天是下午1時24分開始燃燒，短短2分多鐘就燒到3樓，她懷疑工廠裡有擺放易燃物，不然為何燒這麼快？她質疑，為何相關包商在動工之前，都沒有做好防護措施。

▲台中全聯倉儲大火，水電工廖姓父子遺體送返霧峰老家，阿嬤痛哭。（ETtoday資料照／記者游瓊華攝）



廖男姐姐說，弟弟和侄子兩個人好好出去工作，就再也沒回家，叫家屬情何以堪？她媽媽已高齡80多歲，每天以淚洗面，很怕身體會熬不住。希望火調結果盡快出爐，他們已經等了4個多月了，事情延宕這麼久，是否勞工的命不值錢？盼政府重視。

被害郭姓男子的姐姐說，本案已經走（離世）了9個人，到目前為止被害家屬卻不知道真相在哪裡，「市長媽媽您的親民愛民呢，要不要給我們公道，讓我們知道事故是怎麼發生的，入土才會安。」

▲罹難者郭姓男子的姐姐。（圖／記者白珈陽攝）

據查，本案消防初步調查，起火原因疑為廠房地下室PS版起火燃燒，因施工切割金屬過程產生的火花，導致PS板起火，現場並鋪設許多隔熱泡綿。詳細火調結果，尚待檢方調查釐清。