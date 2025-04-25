國民黨明凱道反綠共戰獨裁　蔣萬安喊話：大家勇敢站出來

記者陳家祥／台北報導

國民黨26日將在凱道前舉辦集會遊行，立法院長韓國瑜今（25日）表示，人民頭上有三把劍，關稅、軍演、大罷免，表態也將響應活動上凱道。對此，台北市長蔣萬安說，「我覺得韓院長講得很好，所以我們希望4月26號明天大家能夠勇敢的站出來」。

▲台北市長蔣萬安出席「114年度市長與里長有約–松山區」受訪。（圖／記者陳家豪攝）



另外，台北市5位藍委的罷免案都跨過二階，後續會有什麼具體拉抬作為嗎？蔣萬安說，今天大家可以看到，包括徐巧芯委員，晚一點王鴻薇員也會到現場，「今天是和台北市松山區里長座談，她們都非常關心地方的事務，也都很願意傾聽地方里長的意見和心聲」。

蔣萬安說，一直以來他都會和台北市國民黨5位立委都堅定站在一起，共同努力在中央地方推動各項的市政建設。

另外，宜蘭檢調搜索罷免連署造假案時，把這個罷團的中選會公文帶走，聲稱是不小心？蔣萬安說，司法還是必須要能夠公平公正，而且不要讓外界有感覺到政治介入司法的一個印象。

而目前多個連署案進入二階段，中選會聲明罷免案是由地方政府負責查對，接下來二階連署送件，會嚴格審查嗎？蔣萬安說，會依法辦理。

至於苗栗縣長鍾東錦挺盧市長參選黨主席？蔣萬安說，民眾現在最關心的是政府到底有沒有做好準備，因應美國高關稅的政策所帶來的衝擊跟影響。 民眾期待的是對內停止內耗、停止製造對立跟仇恨，而且不分朝野，大家團結以對，能夠接住接下來美國高關稅所帶來的衝擊，影響到的中小企業以及勞工朋友。

