怒戰民進黨如變身超級賽亞人　蔣萬安：遇到不公不義的事情

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安近來拋出倒閣說掀起討論，在議會更爆氣舌辯民進黨議員，外界認為蔣不再走溫良恭儉讓的王子路線，宛如變身超級賽亞人。對此，蔣萬安今（25日）受訪說，小時候看漫畫，知道悟空要變成超級賽亞人，有兩個條件，一個是溫和、沉穩；第二個是遇到不公不義的事情。

蔣萬安今出席「市長與里長有約」松山場活動，會前受訪時被問到，有媒體形容近來大戰民進黨的市議員的他，宛如經典漫畫七龍珠裡主角們變身「超級賽亞人」。對此，蔣笑說，小時候看漫畫，知道悟空要變成超級賽亞人，有兩個條件，一個是溫和、沉穩；第二個是遇到不公不義的事情。

記者追問，那不公不義有包括今天再開羈押庭的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹嗎？蔣萬安說，希望司法要能夠標準一致、公平公正。

至於是否擔心北檢一直抗告到黃呂主委被收押為止？倒閣會不會繼續？蔣萬安說，他提出倒閣的主張就是一個選項，讓大家有更全面的角度來思考問題，決定台灣未來的走向，同時在討論過程放入這個主張，也能夠讓策略保持彈性，凝聚在野的力量。

蔣萬安強調，提倒閣是一個重要的契機，更重要的是，要讓大家知道全世界所有民主國家沒有一個像民進黨這樣搞全面大罷免的執政黨。