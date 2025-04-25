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快訊／聲押庭開完了！　北院裁定「黃呂錦茹羈押禁見」

記者劉昌松、黃哲民、戴若涵／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被指涉罷免綠委的「幽靈連署」案，17日被台北地檢署約談後聲押禁見，台北地院裁定無保請回，檢方提起抗告，高院24日撤銷北院原裁定、發回更裁。北院25日上午10時重開黃呂錦茹的聲押庭，下午1時許裁定曝光，黃呂錦茹遭羈押禁見。

本案源於國民黨青年軍發起民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案，傳出冒用死者之名的「幽靈連署」，北檢上周一（14日）指揮調查局發動首波搜索約談，發現罷團送交選委會的提議人名冊，是由國民黨黨部提供，其中有近200名連署人已過世，且多份筆跡相似。

第一波到案的「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，以及罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡，訊後各交保20萬元到50萬元，均限制出境、出海。

▲▼北檢抗告成功，北院今天再次召開羈押庭。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在友人的團團包圍下步入北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在友人的團團包圍下步入北院。（圖／記者湯興漢攝，下同）

檢調隨即於17日發動第2波偵辦行動，約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文，以及台北市第一區黨部執行長曾繁川共4人，隔天（18日）凌晨訊後，依涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，全數聲押禁見。

黃呂錦茹涉案部分，法官認為無客觀證據可認定她經手提議人名冊，不能僅因她是台北市黨部最高層，就推論她同意或指示偽造連署，而曾繁川當庭書寫筆跡，雖與偽造的簽名字體有點相似，但筆畫書寫方式仍有不同，犯罪嫌疑不足，因此駁回檢方的聲請，當庭釋放黃呂錦茹與曾繁川。

對此，檢方提起抗告，高院24日撤銷原裁定，發回北院更裁，北院25日上午10時重開黃呂錦茹的聲押庭，稍早裁定羈押禁見。

▲▼北檢抗告成功，北院今天再次召開羈押庭。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在友人的團團包圍下步入北院。（圖／記者湯興漢攝）

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