深夜噪音車擾寧！南警馬上抓馬上罰　23車挨罰3車噪音不合格

▲台南市警一分局結合環保局、監理站於後甲圓環周邊聯合稽查改裝噪音車，展開現場攔查與排氣檢測作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

違法改裝排氣管的汽、機車深夜轟鳴擾人清夢，引發不少民怨，台南市警一分局24日晚間結合環保局、台南監理站等單位，在東區後甲圓環周邊展開改裝噪音車聯合稽查，祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」三步驟強力執法，當場開出23件違規罰單、攔查25台改裝車，其中3台檢測噪音不合格。

警方指出，自2025年起機車排氣管改裝已納入檢驗項目，凡未經監理機關覈準的改裝排氣管，可依《道路交通管理處罰條例》第16條處以900元至1800元罰鍰，若經環保單位現場檢測噪音值超標，則將再依《噪音管製法》加罰1800元至3600元，並限期改善。

這次稽查共取締23件非法改裝與排氣異常案件，另有2件無照駕駛，噪音車由環保局攔查25輛，3輛排氣管檢測不合格。市警一分局強調，後續仍會持續配合環保、監理單位執行噪音車聯合稽查，並結合路檢、巡邏針對熱區加強取締，希望有效遏制改裝歪風。

市警一分局呼籲，民眾切勿心存僥倖擅自改裝排氣管，這類噪音不僅影響居民生活品質，也危及行車安全；警方也同步宣導「不超速、不逼車、不無照駕駛」、「車輛慢看停、行人停看聽」及「酒後勿駕、生命無價」等交通安全觀念，共同打造寧靜安全的用路環境。