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鬼切母肇禍判拘役50日！律師兒助攻上訴亂出招...結果慘被重判

▲▼ 張婦違規跨越雙黃線左轉時與機車騎士廖男發生碰撞 。（圖／記者潘鳳威攝）

▲張婦違規跨越雙黃線左轉時與機車騎士廖男發生碰撞 。（圖／臺灣高等法院刑事判決）

記者潘鳳威／台北報導

70歲張姓婦人於2020年12月某日晚間，騎乘自行車行經一處無號誌交岔路口左轉時，與對向的廖姓機車騎士發生碰撞。經事故鑑定認定此次事故主要原因，為張婦左轉時未禮讓直行車。一審依過失傷害罪，分別判處張、廖姓兩人各拘役50與30日。張婦不服上訴，由就讀法律系的兒子擔任訴訟輔佐人，上訴期間對張婦傷勢有所誇大，一昧卸責。高院審理後仍依過失傷害罪改判張婦3月刑期，可易科罰金。

判決書指出，張婦於2024年12月24日晚上8時許，騎乘自行車沿新北市三重區自強路2段行駛，途經一處無號誌交岔路口欲左轉時，與對向騎乘機車的廖男發生對撞，兩人雙雙倒地，張婦全身多處擦挫傷，廖男左側股骨頸、近端肱骨粉碎性骨折，傷勢嚴重，兩人隨後被送至新北聯合醫院三重院區救治，雙方向前來醫院處理的警員坦承肇事並接受裁判。

事故鑑定認為，張婦行經無號誌路口左轉時，未禮讓直行車先行，為此次事故的主要肇事原因；而廖男未注意車前狀況為次要原因。新北地檢署偵查終結後，依過失傷害罪將兩人一併提起公訴。新北地方法院審酌雙方過失程度，分別判處張婦拘役50日、廖男30日刑期。

一審判決後，張、廖、檢方均提起上訴。張婦否認犯行，稱車禍造成她牙根斷裂、且有失智情事；廖男則認為初判與判決都認定張婦為主因，自己僅是次因。且對方上訴在先，他才提出上訴，認為張應負七成責任，按照比例原則，自己的拘役刑期應減為21日；檢察官認為，張婦誇大其傷勢且一昧推卸責任給廖男，顯示無悔意，原判僅判拘役50日過輕，應撤銷並改判更適當刑度。

張婦並主張自己是被撞的一方很倒楣，且監視器顯示進入車道時廖男車輛尚未出現，無注意義務，且當時車速極慢，也無搶道情形。張的辯護律師還表示其畢業於台大法律系的兒子，為訴訟付出許多努力，是個孝順的兒子，認為是廖男未注意前方狀況的責任較大，請求判無罪，或減輕刑責。

台灣高等法院法官檢視監視器，發現案發時張婦違規跨越雙黃線，其車身完全進入內車道時，左右均有車輛行駛，明顯影響交通。法院另指出，張婦兒子為台大學法律系畢業，擔任辯護輔佐角色期間，明知廖男傷勢較重，卻仍全盤推卸責任，並聲請調查廖是否投保機車強制險、交通違規紀錄等與事故無直接關聯事項，試圖轉移焦點、拖延訴訟，致案件演變成長期纏訟。高院認為此舉已超越合理防禦範圍，非正當訴訟行為。至於張婦個人健康狀況，法院認為70歲張婦雖屬失智高風險年齡層，但無證據證明其跌倒與失智症之間有直接因果關聯。

綜上所述，法院依「認罪可減輕刑責」的法理，認為一審量刑過輕，遂撤銷原判過失傷害拘役50日刑期，改判拘役3月以示懲戒，可易科罰金。

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