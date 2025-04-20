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白河警夜襲山道！聯手稽查改裝車　59件違規當場開罰

▲白河警方深夜在市道175線設置路檢站，攔查疑似改裝車輛，確保山道行車安全與居民安寧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲白河警方深夜在市道175線設置路檢站，攔查疑似改裝車輛，確保山道行車安全與居民安寧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警白河分局聯合環保局與新營監理站兵分兩路，從白天一路查到凌晨，在市道174、175線重點路段展開聯合稽查，要為這段熱門賞景路線，擋下吵人的改裝聲浪。

▲白河警方深夜在市道175線設置路檢站，攔查疑似改裝車輛，確保山道行車安全與居民安寧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因應全中運補假，台南多所高中職以下學校一連放假六天，「台南小孩」跟著爸媽出遊湧上山道，白河、東山成了觀光熱區。然而，除了賞景人潮，非法改裝的噪音車也悄悄混進車流，讓居民叫苦連天。白河警不敢大意，19日白天起與環保局、監理站聯合出擊，晚上再度啟動路檢，凌晨仍在南寮路段站崗。

▲白河警方深夜在市道175線設置路檢站，攔查疑似改裝車輛，確保山道行車安全與居民安寧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

兩場稽查共檢查車輛162輛，當場查獲5輛非法改裝排氣管車輛進行機車噪音檢測，另針對無照駕駛、車輛重要設備遭拆除、變更車色未通報、燈具違規改裝與排氣管未登記等行為，舉發違規23件。現場拍照蒐證22輛疑似噪音車輛，通報環保局召回檢測；另有9件因車牌異動、設備違規影響行車安全者，通報監理站追蹤召回，共舉發59件。

▲白河警方深夜在市道175線設置路檢站，攔查疑似改裝車輛，確保山道行車安全與居民安寧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局與監理站提醒，機車改裝排氣管若無認證，將依《道路交通管理處罰條例》開罰900至1,800元；如噪音超標，再依《噪音管製法》處1,800至3,600元罰鍰，並強制限期改善。

▲白河警方深夜在市道175線設置路檢站，攔查疑似改裝車輛，確保山道行車安全與居民安寧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「彎多、路窄，還有長輩牽著農具要過馬路！」白河分局長施宇峰語氣嚴肅。他強調，山區道路行車風險本就高，呼籲駕駛勿再任意改裝燈光、排氣管，這不只是擾人清夢的聲浪，更是可能奪命的危機。白河警將持續透過夜間路檢與科技執法，守護這條山路的安寧與安全。

▲白河警方深夜在市道175線設置路檢站，攔查疑似改裝車輛，確保山道行車安全與居民安寧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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