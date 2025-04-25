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美媒：習近平關稅角力決心硬槓美國　川普想談判恐要主動破冰了

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲《華爾街日報》分析，習近平等中國高層在關稅戰中決心硬槓美國，川普想談判恐怕得放下身段，主動打電話給習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美中關稅角力，美國總統川普近日態度軟化，甚至鬆口將降低對中關稅，然而中國卻始終維持強硬態度。對此，有美媒分析，習近平等中國領導層在關稅戰中無意退讓、決心硬槓美國，雙方若想要認真談判，緩和緊張局勢，甚至是化解對抗，川普恐怕得放下身段，主動打電話破冰。

美媒《華爾街日報》近日以「想孤立中國的是川普團隊，還是他本人」為題，分析美中關稅角力的局勢發展，文章開頭就點出關鍵問題，川普政府已經明確目標就是孤立中國，但孤立中國真的是川普本人「想要」的結果？尤其是川普近期一再傳達出想跟中國達成協議的意圖，或表示將降低對中關稅。

報導指出，有一派分析人士認為，川普的言論只是單純用來安撫市場，但也有一派分析人士認為，川普的言論顯示他從根本上不認同團隊對中強硬立場，相較「對中鷹派」的團員希望推動美中脫鉤，不給中國留出時間和外交空間，川普更希望中方改變政策，進而改善兩國鉅額的貿易差距。

許多專家跟分析師都認為，美中處在歷史高點的關稅已不可持續，雙方未來勢必會坐下來認真談判，然而雙方想要重啟談判、達成新的協議的前提是，川普跟習近平必須先通話，儘管川普曾多次示意，希望習近平主動打電話，但顯然習近平並未如此做，主動打電話顯然也不是中國的行事風格。

報導還指出，習近平執政10多年來，多次展現了他打破常規的能力，但他在美中關稅角力上卻並未如此，因為中國高層已決定不留餘地的跟美國硬槓，中國官媒也形容關稅角力已不是單純的貿易之爭，更是意識形態的較量，顯示對中方領導層而言，在美國的壓力下主動讓步等同於政治自殺。

報導最後總結，川普真的有意推動美中認真談判，他恐怕會發現自己必須先放下身段，主動打電話聯繫習近平，且就算兩人真的通話了，想要達成新的協議，難度也將比過往任何時候都要艱難。

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