日拒川普「抗中貿易集團」要求　盼G7峰會前後達成協議

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本正與美國積極談判，希望獲得「川普關稅」的永久性減免，並於6月七大工業國組織（G7）峰會前後敲定協議。但是，考量到日中貿易關係的重要性，日本並不打算加入川普政府「抗衡中國」的貿易集團。

《彭博社》引述多位匿名官員說法報導，日本希望在G7峰會前後，與美國達成協議，但不願捲入美中貿易爭端。事實上，中國不僅是日本最大貿易夥伴，也是日本重要的商品與原料來源。日本與中國貿易額，占貿易總額20%。不過，美國2023年開始就超越中國，成為日本的最大出口國。

報導還指出，華府正準備要求那些尋求關稅減免的國家，減少與中國經濟聯繫，促使北京在貿易問題方面讓步。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月稍早也曾說，華府將尋求與盟國達成協議，「作為一個集團」與中國接觸。

日本官員們透露，美國目前尚未提出任何關於中國的具體需求，但如果真的發生這種情況，東京將優先考量自身利益。事實上，日本已經多次向北京表示，在晶片出口與半導體管制方面，日本與美國的立場並不完全一致。

日本外務省尚未回應媒體置評要求，但首席貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正，不久後將返回華府，與美國官員展開第2輪談判。

中國商務部21日則表示，堅決反對「任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易」，北京對此絕不接受，並將堅決採取對等反制措施。